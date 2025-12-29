VIDEO / Dončić i LeBron vratili Lakerse na pobjedničke staze

Podijeli :

Košarkaši Los Angeles Lakersa oporavili su se nakon tri uzastopna poraza te su u noći na ponedjeljak svladali Sacramento Kingse 125:101.

Najveće zasluge za pobjedu imao je Luka Dončić, koji je upisao 34 poena, pet skokova i sedam asistencija.

Neugodan subotnji sastanak, odnosno otvoreni razgovor na treningu nakon trećeg poraza u nizu protiv Houstona na Božić, koji je najavio trener Lakersa JJ Redick, očito je urodio plodom.

Momčad iz Grada anđela ovoga se puta predstavila u drukčijem, znatno boljem izdanju, kojim je na parketu dirigirao Luka Dončić. Slovenac je za nešto manje od 33 minute igre, uz vrlo solidan šut (11/23 iz igre, 5/14 za tri poena i 7/8 s linije slobodnih bacanja), postigao 34 poena, uz pet skokova i sedam asistencija. Bio je najbolji pojedinac susreta, u kojem je doduše ponovno izgubio pet lopti, ali je na drugoj strani tri puta i ukrao.

U izostanku Austina Reavesa Dončić je najveću pomoć imao u LeBronu Jamesu, koji je ubilježio 24 poena, tri skoka i pet asistencija. Dvoznamenkasti su još bili Nick Smith s 21 poenom, Rui Hachimura s 12, te Deandre Ayton i Jake LaRavia s po 11 poena. Kod Kingsa je najučinkovitiji bio DeMar DeRozan s 22 poena, uz pet asistencija i četiri skoka.

Lakersi su u domaćoj Crypto.com Areni vodili veći dio prve četvrtine, a u drugoj su prednost dodatno povećali te je na poluvremenu iznosila 15 poena (68:53). Ni u nastavku utakmice 20. pobjeda sezone nije bila ozbiljnije ugrožena, ponajviše zahvaljujući seriji 13:2 na početku treće četvrtine. Ovom pobjedom Lakersi su se ponovno popeli na četvrto mjesto Zapadne konferencije s omjerom 20-10, ispred Houstona (19-10). Na vrhu je Oklahoma City Thunder (27-5), a slijede aktualni NBA prvaci San Antonio Spurs (23-8) i Denver Nuggets (22-9).

Dončić i suigrači kalendarsku će 2025. godinu zaključiti u noći na srijedu, 31. prosinca, kada će od 4:30 po srednjoeuropskom vremenu u svojoj dvorani ugostiti Detroit Pistonse.

