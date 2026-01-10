VIDEO / Dobra večer za Hrvate u NBA: Slavili i Zubac i Matković!

Podijeli :

Hrvatski centar Ivica Zubac u 121-105 gostujućoj pobjedi Los Angeles Clippersa protiv Brooklyn Netsa sudjelovao je s pet koševa (šut za dva 1-5, slobodna bacanja 3-4) te šest skokova, četiri asistencije i jednom osvojenom loptom za 24:55 minuta provedenih u igri.

Clippersi su vodili tijekom čitavog susreta, najveća razlika iznosila je i 23 poena, a do pobjede su ih vodili James Harden sa 31 i Kawhi Leonard sa 26 ubačaja. Kod domaćih najefikasniji su bili Jegor Demin sa 19 i Michael Porter sa 18 pogodaka.

S omjerom pobjeda i poraza 14-23 Clippersi su i dalje izvan kruga momčadi koje bi se plasirale u posezonu, trenutačno su 11. u Zapadnoj konferenciji NBA lige, dok su Netsi 13. na Istoku sa 11-24.

SLAVILI I MATKOVIĆEVI PELICANSI

New Orleans Pelicansi pobjegli su s dna Zapada 128-107 gostujućim slavljem protiv Washington Wizardsa, a Karlo Matković u tom je spjehu sudjelovao s dva koša (šut za dva 1-2, trica 0-1) uz tri skoka i jednom blokadom za 5:22 minuta provedenih u igri. Trey Murphy sa 35 i Zion Williamson sa 31 poenom predvodili su Pelicanse kod kojih je Derik Queen ostvario “triple-double” sa 14 ubačaja, 16 skokova i 12 asistencija. Kyshawn George i Tristan Vukčević postigli su po 15 pogodaka za domaće.

Pelicansi su sada na omjeru 9-31, a Wizardsi na 10-27.