VIDEO / Denver do pobjede, Jokić na skok do triple-doublea

Nova pobjeda Denver Nuggetsa. Momčad iz Colorada slavila je u gostima protiv Charlottea 115:106 uz novu zapaženu partiju Nikole Jokića.

Teže nego što se očekivalo, gosti su izborili pobjedu. Ali ono što je dobra vijest za navijače Denvera jest da je ponovo odličnu partiju pružio Jamal Murray, koji se definitivno nalazi u sjajnoj formi.

Charlotte se odlično držao i tek u posljednjoj četvrtini Nuggetsi su stekli dvoznamenkastu prednost. Najviše je Denver imao 13 poena prednosti (94:81) na početku četvrtog perioda. Na kraju su gosti rutinski sačuvali vodstvo do samog kraja i stigli do nove pobjede u sezoni.

Upravo je Murray bio najefikasniji kod Nuggetsa. Postigao je 34 poena, od čega čak 23 u prvoj četvrtini. Jokić je bio na skok od novog triple-doublea. Zabilježio je 28 poena (11/16 iz igre, 4/8 za tricu), 11 asistencija, devet skokova i jednu ukradenu loptu. Na drugoj strani Bridges je prednjačio s 24 poena, devet skokova i osam asistencija.

