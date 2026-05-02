VIDEO / Deja vu: Raptorsi ‘leonardovskom’ tricom u posljednjim sekundama izborili sedmu utakmicu s Cavsima

Ludu šestu utakmicu prve runde NBA doigravanja odigrali su Toronto Raptorsi i Cleveland Cavaliersi. Kanadski klub propustio je +11 u posljednjoj četvrtini za poravnanje serije pa se otišlo u produžetke gdje je u posljednjih nekoliko sekundi Cleveland ušao s "pola koša" prednosti. U ruke je tada loptu uzeo RJ Barrett koji je pogodio tricu za pobjedu od 112:110.

Kanadskom košarkašu se lopta na putu do prolaska kroz obruč odbila visoko u zrak podsjetivši na slavnu tricu Kawhija Leonarda protiv Philadelphia 76ersa u sklopu polufinala Istočne konferencije.

Tada je legendarni “Claw” iz kuta uz odbijanje od obruč zabio za prolazak u finale Istoka, a Barrett je ipak zabio “samo” za produljenje prve runde i odlazak u sedmu utakmicu koja će se igrati u Clevelandu.

Barrett nije bio najbolji igrač Toronta, nego je ta čast pripala Scottieju Barnesu koji je ubacio 25 poena i udijelio 14 asistencija. Barrett je imao 24 poena i devet skokova, a dobru utakmicu s 24 poena odradio je i Ja’Kobe Walter.

Sedma utakmica igra se u noći s nedjelje na ponedjeljak, a domaćin će biti Cleveland od jedan sat i 30 minuta nakon ponoći po hrvatskom vremenu.

