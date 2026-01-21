VIDEO / Čudesni Dončić do triple-doublea u Denveru, Jokić gledao kako ga prestiže

Podijeli :

Los Angeles Lakersi slavili su protiv Denver Nuggetsa, koji gotovo mjesec dana igraju bez srpskog asa Nikole Jokića, a konačan rezultat u Ball Areni u Coloradu bio je 107:115.

Nema dileme tko je najzaslužniji za pobjedu gostiju – Luka Dončić je briljirao tijekom 36 minuta na parketu i upisao triple-double učinak. Reprezentativac Slovenije postigao je 38 poena (12/21 iz igre, 3/9 za tri poena i 11/12 slobodna bacanja) uz 13 skokova i 10 asistencija, a ukrao je i dvije lopte uz tri izgubljene.

Što se tiče tijeka utakmice, oslabljeni domaćin bio je bolji u prve dvije četvrtine, a u trećoj je poveo s 16 poena razlike. Ipak, 26-godišnjak iz Ljubljane dao je ključni impuls, pomogao Lakersima da u završnoj četvrtini naprave seriju 12:0 i preokrenu susret.

Jokić je s klupe gledao poraz svoje momčadi nakon preokreta, ali i kako ga Dončić prestiže na vječnoj ljestvici prema sljedećem kriteriju: Dončić ima 52 triple-doublea s 30 ili više poena, dok je Jokić na 51.

Naravno, Dončića je pratio LeBron James, kojem je malo nedostajalo do triple-doublea: 41-godišnjak je utakmicu završio s 19 poena, devet skokova i osam asistencija, a Marcus Smart dodao je važnih 15 poena.

Na drugoj strani najefikasniji je bio Jamal Murray s 28 poena, 11 asistencija i dva skoka, dok su Peyton Watson i Aaron Gordon dodali po 18 poena. Dvoznamenkast je bio i Spencer Jones sa 16, a utakmicu za zaborav imao je Tim Hardaway, koji je promašio svih osam pokušaja za tri poena.

“Jokić nije igrao, ali sjajni su i bez njega. Murray igra na All-Star razini, tu su Gordon, Watson… Način na koji su počeli, s devet trica u prvoj četvrtini, bio je nevjerojatan“, glavni je Dončićev dojam nakon ove utakmice.

Denver sada ima tri pobjede više od Lakersa, ali i dvije odigrane utakmice više, te se nalazi na trećem mjestu Zapadne konferencije s 29 pobjeda i 15 poraza.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.