VIDEO / Clippersi ‘dodali gas’ pred playoff, srušili su i Buckse

Los Angeles Clippersi pobijedili su Buckse u Milwaukeeju rezultatom 113:127.

Gostima, kojima je ovo bila peta uzastopna pobjeda, trijumf je bio vrlo važan za pozicioniranje na ljestvici Zapadne konferencije uoči doigravanja, dok će Milwaukee, za koji je grčka zvijezda Giannis Antetokounmpo posljednji put nastupio početkom ožujka, ostati bez playoffa.

POVEZANO VIDEO / Jokić prekinuo triple-double niz, ali Denver stigao do pobjede protiv Warriorsa

Momčad trenera Tyja Lua do pobjede je predvodio Kanađanin Bennedict Mathurin s 28 poena (6/9 za dva, 1/1 za tri i 13/14 slobodna bacanja) uz šest skokova. Pratili su ga John Collins s 22 poena (9/11 za dva, 0/2 za tri i 4/5 slobodna bacanja) uz po tri skoka i asistencije te Kawhi Leonard s 20 poena (4/9 za dva i 4/7 za tri).

Domaćinima nije pomogla ni sjajna šuterska večer Garyja Trenta, koji je ubacio 36 poena (3/6 za dva, 9/15 za tri i 3/4 slobodna bacanja) uz četiri asistencije, kao ni 18 poena Toreana Princea (3/5 za dva i 4/7 za tri), koji je dodao šest skokova i šest asistencija.

U nedjelju navečer za pobjedničku momčad nije nastupio Bogdan Bogdanović. Zanimljivo, kapetan reprezentacije Srbije igrao je protiv istog protivnika, ali na zapadnoj obali SAD-a. Od uvjerljive pobjede (129:96) prošle su tri utakmice Clippersa.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.