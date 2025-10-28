VIDEO / Cleveland rutinski u Detroitu, najučinkovitiji kod Pistonsa imao tek 12 poena

Podijeli :

Novi trijumf upisao je Cleveland, koji je bio bolji od Detroita sa 116:95. Donovan Mitchell ponovno je predvodio s 35 poena, a pomogli su mu Jarrett Allen, koji je zabilježio 20 poena i sedam skokova, te Evan Mobley s double-double učinkom od 15 poena i 11 skokova. Nitko se nije istaknuo kod Pistonsa, o čemu svjedoči i činjenica da je Cade Cunningham bio najučinkovitiji s 12 poena.

