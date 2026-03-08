VIDEO / Celticsi slavili protiv Cavaliersa i nastavili lov na prvo mjesto Istoka

Podijeli :

Promjena sata u Sjedinjenim Američkim Držvama donijela je nekoliko ranijih NBA okršaja. Jedan od njih bio je derbi Istočne konferencije između Cleveland Cavaliersa i Boston Celticsa. Gosti iz Bostona su nakon povratka Jaysona Tatuma započeli lov na vrh Istočne konferencije te su u ovom susretu slavili sa 109:89.

Baš je Tatum, koji je prije malo manje od godinu dana ozlijedio Ahilovu tetivu, bio jedan od ključnih igrača u pobjedi. Zabio je 20 poena, uhvatio tri skoka te je podijelio dvije asistencije. Njemu se pridružio Jaylen Brown koji je imao još bolju partiju s 23 poena, devet skokova i osam asistencija što je značilo da je “koketirao” s “triple-doubleom”.

Clevelandu nisu pomogli ni raspoloženi Donovan Mitchell s 30 poena, a ni Evan Mobley s 24. James Harden je upisao 19 poena i udijelio 10 asistencija u porazu.

Ovim slavljem Boston je došao na omjer 43-21 te su sada samo dvije pobjede udaljeni od vodećih Detroit Pistonsa. S druge strane, Cleveland je sada na omjeru 39-25 te čvrsto drže četvrto mjessto Istočne konferencije.

