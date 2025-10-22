VIDEO / Brutalna trica Curryja koja je označila kraj: ‘Laku noć Lakersi!’

Podijeli :

Golden State Warriorsi u prvoj NBA utakmici kod LA Lakersa slavili su 119:109, ali ono što je 'zapečatilo utakmicu' je trica nevjerojatnog Stepha Curryja minutu prije kraja. Precizan je bio za 117:107, a poslušajte kako je to proživio naš komentator Ivan Mihovil Klarić. Stvarno je bilo njegovo 'laku noć Lakersi' na kraju.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.