VIDEO / Bivši NBA igrač za SK: ‘Obožavam Zupca, on je bio Ironman Clippersa posljednjih 7 godina’

Naš Ivan Klarić je u studiju Sport Kluba "ugostio" bivšeg NBA igrača Coreyja Maggettea. 46-godišnji Amerikanac je u svojoj NBA karijeri igrao za Los Angeles Clipperse, Orlando Magic, Golden State Warriorse, Milwaukee Buckse, tadašnje Charlotte Bobcatse te za Detroit Pistonse u kojima je završio NBA karijeru. Nekadašnje nisko krilo je našem Ivanu Klariću govorio o tradeu Ivice Zupca, a o hrvatskom centru imao je samo riječi hvale. Naglasio je da ga obožava te da je on bio Ironman Clippersa u posljednjih sedam godina.

