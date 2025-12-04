VIDEO / Bili su jedna od najlošijih ekipa lige, a povratkom mega zvijezde sada je samo Oklahoma u boljoj formi

Podijeli :

Dallas Mavericksi su sezonu otvorili ispod svojih očekivanja, a ceh toga je platio Nico Harrison, generalni menadžer koji je pred kraj prošle sezone Luku Dončića razmijenio u Los Angeles Lakerse. U toj razmjeni došao je Anthony Davis koji muku muči s ozljedama. Dugo ga nije bilo zbog ozljede lista, a sada je nakon njegova povratka na teren Dallas znatno bolja ekipa. U noći sa srijede na četvrtak ugostili su Miami Heat koji su i pobijedili na krilima Davisa i prvog izbora Drafta Coopera Flagga.

Bila je to tijesna utakmica, barem u prvom poluvremenu. Miami je nakon prve četvrtine vodio s +5 (33:28), ali su Mavericksi sjajnom drugom četvrtinom okrenuli utakmicu u svoju korist. Nakon što su poveli s 49:47, više se nisu osvrtali te su upisali pobjedu.

Najveća prednost bila im je +17(83:66), a na kraju su slavili sa 118:108. Ključan u pobjedi bio je Anthony Davis koji je uz 17 poena uhvatio i 17 skokova. Sjajan je bio i Cooper Flagg koji je zabio 22 poena.

Ovo je Dallasu bila treća pobjeda u nizu te su sada druga najbolja ekipa po formi u ligi. Jedini uspješniji od njih su Oklahoma City Thunderi koji imaju 13 uzastopnih pobjeda te su na omjeru 21-1. Što se Dallasa tiče oni su na 8-15, a sljedeći susret im je baš s aktualnim prvacima lige Oklahomom. Miami je na omjeru 14-8.

