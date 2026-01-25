VIDEO / BiH reprezentativac karijeru je započeo u Cedeviti, a sad ispisao povijest Utah Jazza!

Podijeli :

Miami Heat slavio je rezultatom 147:116 protiv Miami Heata, no utakmica će svejedno ostati u dobrom sjećanju Jusufu Nurkiću.

BiH reprezentativac i košarkaš Jazza je susret završio sa 17 poena, deset skokova i 12 asistencija za 31 minutu provedenu na parketu. Tako je vezao treći uzastopni triple-double što dosad nije uspjelo nijednom košarkašu te franšize.

Nurkić je seniorsku karijeru započeo u Cedeviti za koju je igrao od 2011. do odlaska u NBA 2014., a jednu je polusezonu 2013. proveo je i na posudbi u Zadru.