VIDEO / Bezvremenski Durant tricom u posljednjim sekundama donio pobjedu Rocketsima

U ponedjeljak navečer Houston Rocketsi su ugostili Phoenix Sunse u svom Toyota centru. Bila je to napeta utakmica koja je odlučena na samom kraju. Većinu susreta vodio je Phoenix te su u jednom trenutku imali i +13. To im ipak nije bilo dovoljno, a jedan od zaslužnih bio je legendarni Kevin Durant. 37-godišnji košarkaš je dvije sekunde prije kraja uzeo loptu u svoje ruke te je lijepom tricom donio Rocketsima pobjedu od 110:107. Durant je susret završio s 26 poena i 10 skokova te je bio najbolji pojedinac svoje momčadi. Ovo je Rocketsima bila 22. pobjeda sezone što znači da su na omjeru 22-11. S druge strane, Phoneix je na 21:15.

Tricu Kevina Duranta za pobjedu možete pogledati u posljednjoj akciji najboljih NBA poteza večeri.