76ersi izborili playoff, Curry briljirao protiv Clippersa

Philadelphia 76ersi izborili su mjesto u doigravanju, dok su Golden State Warriorsi stigli do finala play-ina zahvaljujući pobjedama u noći sa srijede na četvrtak.

U ranijem terminu 76ersi su pobijedili Orlando Magic rezultatom 109:97 (28:24, 31:31, 20:19, 30:23) i time osigurali nastup u seriji doigravanja protiv Boston Celticsa, druge najuspješnije momčadi Istočne konferencije nakon regularnog dijela sezone.

Momčad koja je ostala bez glavne zvijezde Joela Embiida predvodio je Tyrese Maxey s 31 poenom (8/16 za dva, 3/9 za tricu i 6/8 slobodna bacanja), uz dva skoka i šest asistencija. Riječ je o razigravaču koji se već dulje vrijeme profilirao kao vođa ekipe.

Po 19 poena postigli su V. J. Edgecombe, koji je dodao i 11 skokova, te Kelly Oubre Jr., koji je šutirao 5/10 za tricu. Povratnik Paul George ubacio je 16 poena uz po pet skokova i asistencija te dvije ukradene lopte, dok je Andre Drummond dodao 14 poena i 10 skokova.

Iako Magicu nisu pomogla 34 poena Desmonda Banea (6/10 za dva, 4/6 za tricu i 10/11 slobodna bacanja), uz po tri skoka i asistencije, momčad s Floride imat će još jednu priliku u susretu protiv Charlotte Hornetsa, koje će ugostiti u noći s četvrtka na petak u 1:30.

U kasnijem terminu eliminacijsku utakmicu na Zapadu odigrali su Los Angeles Clippersi i Golden State Warriorsi, a susret je završio rezultatom 121:126 (31:22, 30:31, 28:30, 32:43) u Los Angelesu.

Za momčad iz San Francisca najzaslužniji za očuvanje nade za doigravanje bio je Stephen Curry. Curry je šutirao 5/11 za dva, 7/12 za tricu i 4/5 s linije slobodnih bacanja.

Njegova sedma trica, 50 sekundi prije kraja utakmice, bila je ključna za stvaranje razlike protiv domaćina, a značajan doprinos u posljednjoj četvrtini dao je i Al Horford, koji je u 40. godini ubacio 14 poena i uhvatio tri skoka.

Golden State Warriors nastavljaju gostujuću turneju u Arizoni, gdje će ih ugostiti Phoenix Sunsi u noći s četvrtka na petak u 4:00 po srednjoeuropskom vremenu.