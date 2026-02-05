Veliki trade u NBA ligi, Warriorsi odustali od Giannisa

Podijeli :

AP Photo/Jeff Chiu via Guliver

Veljača je tradicionalno mjesec NBA razmjena...

U Golden State Warriorsima došlo je do velikih promjena koje bi mogle snažno utjecati na nastavak sezone. Prema navodima američkih medija, klub je povukao nekoliko poteza kojima je preoblikovao svoju momčad i jasno pokazao smjer u kojem želi ići.

Najveći posao uključuje dolazak Kristapsa Porzingisa, koji je stigao iz Atlanta Hawksa u razmjeni za Jonathana Kumingu i Buddyja Hielda.

Osim toga, Warriorsi su se rastali i s Trayceom Jacksonom-Davisom, koji je poslan u Toronto Raptorse u zamjenu za izbor druge runde drafta 2026. godine, izvorno u vlasništvu Los Angeles Lakersa.

Možda i najvažnija vijest dana jest ona koju je donio NBA insajder Marc Stein, a to je da odlazak Kuminge znači da su Warriorsi definitivno “izvan utrke” za Giannisa Antetokounmpa. Stein navodi kako je mladi krilni igrač bio jedan od ključnih igrača bilo kakve potencijalne ponude za zvijezdu Milwaukee Bucksa.