Velika pomama za završnicom NBA lige: Dvije ulaznice prodane za milijun dolara

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(AP Photo/David J. Phillip) via Guliver Image

Dvije ulaznice za treću utakmicu finala NBA lige između New Yorka i San Antonija prodane su na aukciji za milijun dolara, objavili su Knicksi.

Pobjedničku ponudu za dva mjesta za poznate osobe na aukciji za utakmicu, koja će se igrati u utorak ujutro u 2 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu u Madison Square Gardenu u New Yorku, dali su odvjetnički ured Gibson Dunn i tvrtka s privatnim kapitalom Veritas Capital. Platili su milijun dolara za prvu utakmicu finala NBA lige u Madison Square Gardenu od 1999. godine, a prihod ide Garden of Dreams.

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Knicksi su rekli da je to najveća pojedinačna donacija u povijesti Zaklade, koja surađuje s tvrtkama Madison Square Gardena kako bi pomogla djeci u tom području.

Ulaznice su VIP odmah pored terena, a Knicksi inače ne prodaju te ulaznice, jer ih klub poklanja slavnim osobama poput glumaca Timothéea Chalameta, Bena Stillera i drugih.

Druge ulaznice za utakmicu također su jako skupe. Ulaznice za najjeftinija mjesta u gornjem dijelu dvorane prodavale su se na sekundarnom tržištu za više od 6000 dolara, dok ulaznica za mjesto uz teren košta više od 75 000 dolara.

Knicksi vode protiv San Antonia 2-0, nakon što su pobijedili u obje utakmice u gostima. Serija se igra na četiri pobjede, a sljedeće dvije utakmice igrat će se u New Yorku.