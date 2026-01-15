Utrka za dovođenjem Hrvata nadmašila je neočekivano visoke razine; evo tko odmah želi Zupca!

Podijeli :

(AP Photo/Jae C. Hong) via Guliver Image

Već neko vrijeme u američkim medijima piše se o odlasku 216 cm visokog hrvatskog centra Ivice Zupca iz LA Clippersa

Ivica Zubac je ove sezone na prosjeku od 14.8 koševa i 10.7 skokova uz dodatak kako nakon ozljede gležnja neko vrijeme nije mogao igrati kako su u LA Clippersima navikli.

Tako je utrka za Hrvatom postala sve zanimljivija i nadmašila je neočekivano visoke razine jer osim što su ranije Boston Celticsi i Indiana Pacersi jasno dali do znanja da im je centar prioritet sad se pojavilo još nekoliko zainteresiranih klubova.

Poznato je da Celticsi žele dodatnu stabilnost u reketu ove sezone dok se Jayson Tatum, nakon teške ozljede, bliži povratku u momčad. Dok se čeka Tatum momčad vodi Jaylen Brown koji igra sjajno, a rezultat svega je na treće mjesto u Istočnoj konferenciji.

S druge strane, Indiana bi radije djelovala odmah kako bi se pripremila za sljedeću sezonu s zdravim Tyreseom Haliburtonom koji se teško ozlijedio u finalnoj seriji protiv Oklahoma City Thundera. Žele izgraditi šampionsku momčad s Hrvatom u reketu i kako doznajemo iz krugova bliskih Zupcu i njegovom menadžeru ta opcije je najrealnija.

No, isto tako sad kad se pojavila opcija s Dallasom, koji želi graditi momčad oko Coopera Flagga, dodatak centra kao što je Zubac koji jednako dobro igra u oba smjera (napad i obarana), bio di dodatna vrijednost. I svima je jasno kako bi sljedeće sezone, kad se svi oporave od ozljeda a Flagg ima rookie sezonu iza sebe postali konkurentni.