Umirovio se Westbrook, nekadašnji MVP NBA lige

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(AP Photo/Brandon Dill) via Guliver Image

37-godišnji američki košarkaš Russell Westbrook je u srijedu navečer objavio kraj svoje košarkaške karijere.

Iskusni košarkaš u ligu je došao 2008. godine kao četvrti izbor prve runde. Odabrali su ga Seattle SuperSonicsi koji su kasnije preseljeni u Oklahomu s kojima je igrao i finale 2012. godine. Tada ih je ipak zaustavio super tim Miami Heata s LeBronom Jamesom, Dwyaneom Wadeom i Chrisom Boshom.

On je ujedno bio i posljednji od trojca Westbrook – James Harden – Kevin Durant koji je napustio Oklahomu. On je to učinio 2019. godine kada je preselio u Houston Rocketse. Potom je igrao u Washington Wizardsima, Los Angeles Lakersima, Los Angeles Clippersima, Denver Nuggetsima te Sacramento Kingsima.

2017. godine proglašen je MVP-jem lige, a devet puta je bio u All-star momčadi te dva puta i All-NBA prvoj momčadi. Nikada nije osvojio NBA naslov za čime će sigurno ostati žal u njegovoj karijeri.

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