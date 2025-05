Trener Clippersa nahvalio Zupca: ‘Bio je čudovište, odlično je čuvao Jokera’

Podijeli :

AP Photo/Ross D. Franklin via Guliver

LA Clippersi su u svom Intuit Domeu svladali Denver Nuggetse sa 111:105 i time izborili sedmu utakmicu prvog kruga NBA doigravanja.

Clippersi su najveći dio posla na putu prema pobjedi u šestoj utakmici serije protiv Denvera napravili u prvoj polovici treće četvrtine, kad su gotovo pet minuta ostavili Nuggetse bez koša i serijom 12-0 otišli na 14 koševa prednosti (80-66). Iako se u sljedećih deset minuta Denver nije približio na manje od devet koševa, a na polovici zadnje četvrtine je zaostajao za 15 poena (105:90), gosti se nisu predavali.

Tako su polaganjem Jamala Murrayja 2:43 minute prije kraja Nuggetsi došli na -6 (107:101). No, Norman Powell je tricom na 1:47 minuta prije kraja opet odveo Clipperse na +9 (110-101). Svoj pečat pobjedi domaće momčadi dao je i Ivica Zubac u završnih 95 sekundi, kad je dvaput odlično odigrao obranu na Nikoli Jokiću i blokadama ga spriječio u pokušajima polaganja. Posebno važna blokada je bila ona 24 sekunde prije kraja, kad je Jokić mogao dovesti Denver na samo tri koša zaostatka.

Hrvatski reprezentativac je dvoboj završio s 10 koševa (šut 5/6), šest skokova i tri blokade.

James Harden je s 28 poena bio najbolji strijelac Clippersa, a bio je pokretačka snaga u prvom poluvremenu, u kojem je postigao 21 koš. U drugom dijelu su se najviše istaknuli Kawhi Leonard i Norman Powell. Leonard je završio dvoboj s 27 poena, 10 skokova i pet asistencija, a Powell je od svoja 24 poena njih 16 postigao u drugom poluvremenu.

Nikola Jokić je postigao 25 koševa, ali samo pet u drugom poluvremenu, te imao osam asistencija i sedam skokova. Jamal Murray je ubacio 21 poen uz osam asistencija i osam skokova, a Aaron Gordon je ubacio 19 koševa. Po 14 poena su imali Christian Braun i Russell Westbrook, koji je tome dodao i 10 skokova te šest asistencija.

“James je odradio sjajan posao postavljajući ton na početku, pogađao je, probijao obranu i donosio prave odluke. Norm je pogodio nekoliko velikih šutova na kraju, a Kawhi je bio konstantan tijekom cijele utakmice”, rekao je trener Clippersa Tyronn Lue.

Nahvalio je Lue i Zupca.

“Zu je bio čudovište u obrani. Bio je blizu Jokeru, nije mu davao prostora. To je važno jer ako se Jokića udvaja, on će poslužiti slobodnog suigrača, a ako ga jedan igrač ne čuva kvalitetno, on će zabiti. Zu ga je odlično čuvao.”

Istaknuo je kako je to njegov centar uspio.

“Važna je bila disciplina koju je Zubac pri tome pokazao jer ga je sjajno čuvao uz samo dvije osobne greške. Zu je bio na Jokiću stalno, pratio ga u stopu po terenu i u reketu, skakao s njim, ali bez puno faula.”