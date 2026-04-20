Trend je jasan: Čini se da Jokić neće biti MVP, evo tko je trenutni favorit

NBA liga u ponedjeljak je objavila da su potencijalni kandidati za MVP nagradu Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić i Victor Wembanyama. Međutim, nakon prvog presjeka glasova čini se da Srbin neće osvojiti to laskavo priznanje.

Od 101 glasača zasad je potvrđeno 28 glasova, a uvjerljivo vodi Shai Gilgeous-Alexander, koji je i prošle godine bio najbolji u ovom izboru.

Čak 23 od 28 glasača na prvo su mjesto stavila Kanađanina. Jokić je dobio četiri glasa za prvo mjesto, dok je samo jedan glas za najboljeg igrača lige pripao Wembanyami. Srbin zasad ima deset drugih mjesta i sedam trećih.

Kanađanin ove sezone u prosjeku postiže 31,1 poen po utakmici (drugi je strijelac lige iza Dončića), uz 6,6 asistencija po susretu, te je odveo Oklahomu do prvog mjesta na Zapadu s omjerom 64-18. Srušio je i rekord po broju uzastopnih utakmica s 20 ili više poena, a trenutačno je na 127 takvih susreta zaredom.

S druge strane, Jokić ima prosjek triple-double učinka s 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija. Najbolji je skakač i asistent lige, dok je na ljestvici strijelaca na sedmom mjestu.