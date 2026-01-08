Trae Young napušta Hawkse nakon osam godina

Američki košarkaš Trae Young novi je igrač Washington Wizardsa, prenosi dobro obaviješteni NBA insajder Shams Charania.
Atlanta je Younga poslala u Washington u zamjenu za CJ McColluma i Coreyja Kispertа.
Hawksi su već neko vrijeme pokušavali pronaći momčad s kojom bi realizirali trade, a prema neslužbenim informacijama, Young je upravo želio preseliti u glavni grad.
Playmaker Atlante pojavio se na utakmici protiv New Orleansa, koju je njegova momčad dobila sa 117:100, pozdravio se sa suigračima i potom napustio dvoranu kada je spiker objavio vijest o njegovom transferu.
Young je cijelu karijeru proveo u Atlanti, u koju je stigao na draftu 2018. godine. Izabran je kao peti pick od strane Dallasa, ali je odmah razmijenjen za Luku Dončića.
Za sedam godina u Georgiji postao je najbolji asistent u povijesti franšize (4.837) i igrač s najviše pogođenih trica (1.295).
