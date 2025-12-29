Toronto potpisao 213 centimetara visokog centra koji se vraća u NBA

NBA momčad iz Toronta je službeno obznanila da je potpisala jednogodišnji ugovor s 27-godišnjim centrom Mo Bambom koji se time vraća na NBA parkete nakon što je u aktualnoj sezoni nastupao u razvojnoj ligi.

Prije sedam godina Bambu je na jakom NBA draftu Orlando uzeo kao šesti izbor. Primjerice, te godine je treći izbor bio Slovenac Luka Dončić , a tek jedanaesti Shai Gilgeous-Alexander koji je prošle sezone vodio Oklahoma City do NBA naslova kao najbolji igrač lige.

U ligi se 213 centimetara visoki Bamba, koji je inače podrijetlom iz Obale Bjelokosti, nije najbolje snašao igrajući za Orlando, LA Lakerse, Philadelphiju, LA Clipperse i New Orleans. Spustio se u razvojnu ligu gdje je ove sezone igrao za momčad podružnicu Utah Jazza, a u prosjeku je bilježio 16.5 poena po utakmici uz 12 skokova.

Toronto se nada da je Bamba stasao i da bi momčadi mogao pomoći u aktualnoj sezoni. Trenutačno je Toronto četvrti na ljestvici Istočne konferencije te ima 19 pobjeda i 14 poraza.

