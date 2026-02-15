Toni Kukoč samo za SK o Jokiću, Dončiću i Zupcu: ‘Shaq bi u ovoj ligi bio najdominantniji!’

Podijeli :

Tijekom igračke karijere Toni Kukoč osvojio je gotovo sve što se može, a uvršten je i u Kuću slavnih u Springfieldu.

Između ostalog na početku karijere postao je s reprezentacijom juniorski prvak svijeta, nakon toga europski i seniorski prvak svijeta, osvojio je tri naslova prvaka Europe s Jugoplastikom, zatim dva olimpijska srebra, a po dolasku u NBA ligu – uz Michaela Jordana i Scottieja Pippena – osvojio je s Chicago Bullsima i tri šampionska prstena. Umirovio se kao igrač Milwaukee Bucksa 2006. godine, ali i dan-danas njegova legenda živi. Veliki intervju dao je našem Vladi Radičeviću.

Pred nama je novi All-Star vikend koji se održava u Los Angelesu. No mnogi smatraju kako All-Star više nije ono što je nekad bio. Kako komentirate novi format u kojem ćemo u nedjelju gledati dvije američke momčadi te jednu sastavljenu od stranaca pod nazivom Svijet?

“Ovo je nešto novo jer pokušavaju napraviti nešto da ta utakmica bude interesantna, da se igrači u stvari zainteresiraju da igraju. U ovih zadnjih par godina to stvarno nije bilo ni dobro, ni lijepo za gledati. Svi su izgledali kao da im je muka što igraju tu All-Star utakmicu. Stvarno se nadam da će ove godine biti mrvicu bolje, da će se više zalagati. Eto, to što su Europljani i igraju protiv Amerikanaca, to može biti i jednima i drugima nekako želja da odigraju bolje, da nitko prvi ne izgubi tu utakmicu.“

Suigrači su vam bili Scottie Pippen, Michael Jordan, Dennis Rodman i drugi koji su često nastupali na All-Staru. Koliko je u to vrijeme bilo pitanje prestiža biti izabran u All-Star momčad?

“Dobro, to je bila želja svakoga, to je uvijek bilo bitno, ali u ono vrijeme, kad smo ja i Dino igrali tu rookie All-Star utakmicu, onda su i ti koji su bili izabrani stvarno igrali. I bilo ih je briga da ne izgube tu utakmicu, ali dosta se toga od tada promijenilo. Ne znam, valjda razmišljanje igrača o toj utakmici više nije kao što je nekad bilo.“

Kakve uspomene nosite iz Rookie All-Star utakmice s Dinom Rađom 1994. godine u Minneapolisu, kada je MVP bio Penny Hardaway?

“Da, to je zanimljivo jer smo već u prvoj godini pokazali da možemo igrati u NBA-u i samo to uključenje u taj rookie All-Star bilo je jedno super iskustvo za nas. Tih par dana provedenih u Minneapolisu, gdje smo dobili šansu biti u tom krugu All-Star igrača, vidjeti što to znači, kako to izgleda, dalo nam je vjerojatno još više poticaja da možda jednog dana i odigramo tu utakmicu. Nismo uspjeli, ali bila su i druga vremena.“

POVEZANO VIDEO / Rudež otkrio zanimljivu priču s NBA parketa: ‘Moja žena još čuva snimke tih zakucavanja All Star pobjednika!’ VIDEO / Trenutak straha na NBA zakucavanjima: Rookie pao i udario glavom o pod

Malo ljudi zna da nijedan Hrvat još nije igrao na All-Star utakmici. Čak ni Dražen Petrović, koji je 1993. imao prosjek od 23 koša po utakmici. Nisu izabrali ni vas kada ste s Chicago Bulls ostvarili omjer 72-10 i bili najbolji šesti igrač lige. Do All-Stara nisu došli ni Dino Rađa, a zasad ni Ivica Zubac?

“Dobro, to biraju i navijači, a biraju i ljudi iz NBA-a. Prema tome, većinom biraju navijači pa nikad ne znaš tko će biti izabran. U 80% slučajeva to su igrači čije ekipe imaju dobre rezultate u toj sezoni. Danas je normalno da svaka ekipa ima dva, tri, četiri Europljana. Dobro, mi smo na jedan način pokazali da europski igrači znaju košarku, da mogu igrati u NBA-u. Svaka ekipa ima među svojih prvih pet-šest igrača Europljanina ili nekoga iz ostatka svijeta. Europljani imaju glavnu riječ. Kad o tome pričam, to su Jokić, Dončić, Antetokounmpo, da se ne vraćam unazad Nowitzki, Parker, braća Gasol… Pa i MVP-jevi su u zadnjih šest-sedam godina, koliko već, bili europski igrači. Ajmo reći da nam je u jednu ruku priznato da znamo košarku.“

Od svih tih stranih igrača pojavio se i Victor Wembanyama iz Francuske, čudo od igrača. Kako komentirate njegov uzlet u NBA-u i što ste pomislili kada ste ga prvi put vidjeli, s obzirom na to da je visok 226 centimetara?

“Mislim da je NBA globalna svjetska košarka i sve ovo više nema nikakve veze s američkom košarkom na koju se tako gledalo kad smo mi došli u NBA. Što se tiče Wembanyame, a što reći? Jednostavno, to je napredak, to je evolucija sporta i same košarke, a on je jedan od tih. Razumije košarku. On može igrati sve, nadaren je visinom, atleticizmom. Očekuju se samo dobre stvari. Mislim da su drugi na Zapadu. Ne znam kako će proći u play-offu, nije lako govoriti o tome. Igraju dobro, ali nemaju nikakvog iskustva u play-offu. A igranje play-offa, igranje onih utakmica u kojima možeš ispasti, ipak je malo različito od igranja utakmica tijekom sezone.“

Tko po vama trenutačno igra najbolju košarku? Na Istoku je iznenađenje Detroit, New York je osvojio NBA kup, ali čini se da je Istok slabiji od Zapada?

“Detroit ima najbolji skor i oni to ponavljaju već drugu godinu. I prošle godine su bili isto tako. Doduše, prošle godine nisu imali play-off iskustva i možda će ove godine uspjeti malo dalje otići. Ne znam koliko će daleko otići, ali mogu malo dalje otići baš zbog tog iskustva. Godinu su stariji što se tiče play-offa. Ekipa je nekako polako stasala u momčad koja razumije dosta tih stvari o čemu se radi. Tako da, osim njih, meni je Boston vrlo bitan na Istoku. Ne znam hoće li se Tatum vratiti. Tako pričaju, ja ne vjerujem da će ga oni nešto forsirati da se vrati brzo jer su sigurno u play-offu. Ne znači ništa hoće li biti prvi, drugi ili treći u play-offu. Ali ako se on vrati, mislim da imaju dosta toga dobroga u ekipi. Mislim da su dobili nešto dobro s Vučevićem u ekipi. Nešto što im je baš falilo u tom dijelu u kojem su prošle godine malo kaskali, imali problema s tim. Tako da ja njih možda vidim kao prve favorite Istoka.“

Radite kao savjetnik predsjednika u Chicago Bullsima. Kada se donose odluke o razmjenama i kada se priča o tradeovima, jeste li uključeni u te odluke? Primjerice, kod razmjene Nikole Vučevića – jeste li dali svoj glas i kako gledate na taj potez?

“Nemam ja u tome puno. Ja sam advisor za gazdu i ambasador Bullsa. Tu riječ imaju gazda, skauti, GM i to društvo. Bilo je vrijeme da se ovakve stvari naprave. Ovoj ekipi je dano dosta vremena i dosta novca da nešto naprave i jednostavno nismo uspjeli, ili smo jedva ulazili u play-off ili igrali play-in. Treba se napraviti nekakav rez, treba krenuti ispočetka. To je sad napravljeno. Sada ćemo vidjeti što će ovo ljeto donijeti. Hoćemo li dobiti nekakve šanse da nađemo nekog free agenta, napravimo neke tradeove. Imamo dosta second round pickova koje možemo upotrijebiti i uz vrh tradea i za potpisivanje novih igrača. Na jedan način otvorili smo prostor i put da se gradi neka nova, bolja, mlada ekipa.“

Kako gledate na današnju NBA ligu i stil igre? Kako bi Toni Kukoč igrao u ovakvoj košarci?

“Većina šuteva u tim utakmicama je za tri poena. Ja se sjećam, baš smo to komentirali. Bullsi su u naše vrijeme, kad smo dominirali, imali 16 trica u prosjeku. Znači čitava ekipa bi šutnula 16 trica po utakmici, a sad je neki prosjek, čak neke ekipe šutnu i 45-50 trica u toku utakmice. Normalno da je rezultat nekih 260-280, nekada i 300 poena za obje ekipe u toku utakmice. Ne znam koliko je to dobro, ne znam koliko to navijači vole vidjeti.“

S obzirom na vaše kvalitete i činjenicu da ste bili 211 centimetara visoki playmaker, koliko bi vam to odgovaralo?

“S obzirom na moje košarkaške kvalitete i na mogućnost igranja više pozicija, ja mislim da ne bih imao nekih većih problema da budem blizu triple-doublea svaku utakmicu.“

Koliko bi Michael Jordan zabijao u današnjoj košarci?

“Michael Jordan bi danas šutirao 20-25 slobodnih bacanja po utakmici jer se po pravilima po kojima se sada igra, kad staviš ruku na napadača, sviraju faulovi. A nitko, ni u ono vrijeme, nije ga mogao zadržati. Ja mislim da bi on bez problema imao nekih 45 poena prosjek u ovome NBA-u. Ali to svi kažu, ne kažem samo ja jer sam igrao s njim, jer sam trenirao svaki dan s njim. To kažu i stari igrači, a i novi igrači koji su bili tada na zalasku njegove karijere, tipa Garnett i još par njih da ne ulazim u sva ta imena. Svi oni priznaju da je Michael bio nešto različito, nešto što bi u zadnjih 100 godina moglo igrati košarku i dominirati, a pogotovo u ovo vrijeme kad je 70% te košarke ofenzivno i napadački orijentirano.“

Kad smo već kod razmjena, nedavno je Ivica Zubac iz Clippersa prešao u Indianu, dok je James Harden iz istog kluba zamijenjen u Cleveland za igrača deset godina mlađeg od njega. Kako gledate na te poteze?

“Cleveland je prošle godine igrao odlično. Cleveland je bila najbolja ekipa, ako me sjećanje dobro služi, na Istoku i oni misle da im jedan igrač tipa Hardena, iskusan igrač koji je igrao dosta play-off utakmica, može pomoći jer imaju core ekipe koji je spreman da dođe do polufinala NBA. Indiana, koja je prošle godine igrala finale i za malo dobila prvenstvo, je ove godine zbog ozljeda i odlazaka jednog-dva igrača osuđena da bude najgora ekipa na Istoku. Znači oni se sad iznova spremaju da dogodine opet krenu u te dobre rezultate, ali su sigurno mišljenja da im treba jedan dobar mladi centar koji je dobar skakač, koji može blokirati u reketu i zato su vjerojatno napravili taj trade za Zupca za dogodine.“

Spomenuli ste ranije San Antonio Spurs iz vremena kada ih je vodio Gregg Popovich, uz Tim Duncan. Poznato je da ste imali konkretne pozive iz San Antonija. Je li vam žao što nikada niste zaigrali za Spurse?

“U to vrijeme nije bilo moguće. Igrači možda i mogu utjecati na svoje tradeove, ali u moje vrijeme to se nije moglo napraviti iako je bilo nekih priča. Normalno da sam volio kako su oni igrali. Igrali su jednu super timsku košarku s Parkerom, Ginobilijem, Duncanom i drugim pomoćnim igračima. Imaju pet prvenstava, prema tome pričamo o jednoj generaciji koja je bila više nego dominantna u svoje vrijeme.“

Koliko se netko kroz godine približio Michaelu Jordanu po načinu igre i mentalitetu? Svojedobno ste isticali kako vam je po tom pitanju najbliži bio Kobe Bryant.

“Dobro, ima igrača, eto Giannis je jedan od igrača koji na pamet pokušava, sa načinom treninga, sa razmišljanjem u toku utakmice, sa igranjem, da bude taj vođa, da bude lider ekipe. Shai Gilgeous-Alexander je isto takav igrač. Vidi se kada on par utakmica ne igra kolika je razlika u toj ekipi. Ja ne kažem da nema takvih igrača, ali ja govorim o Michaelu kao primjeru kojeg sam ja gledao svaki dan na treningu, koji nije propustio nijedan jedini trening, a kamoli utakmicu, koji je na svaki od tih treninga dolazio sa 100% i glave i tijela, kako se kaže, da nauči nešto novo, da na jedan način gura sve suigrače da budu bolji, ali to nekad nije bilo ni lijepo za čuti, ali je svakako bilo učinkovito. Kad dobiješ tri prvenstva, onda brzo zaboraviš ono što ti je rekao u toku sezone.“

Što mislite o Cooperu Flaggu, prvom izboru NBA drafta? Kako vam se čini i do kuda bi mogao dogurati?

“Igra dobro, onih par utakmica što sam ja gledao, čini mi se i viši i veći nego što mu visina sama pokazuje. Barem tako igra. Ja sam mislio da će on više igrati vani, šuterski, biti klasična dvojka, međutim dosta ide na prodor i dosta završava oko obruča, i ima ono što mi kažemo mid-range game, što je po meni vrlo, vrlo bitno. Dosta ekipa se zbog statistike i svega sada opredijelila ili šutira trice, ili pokušava do obruča, ili na liniju slobodnih bacanja. Ali taj mid-range game se totalno izgubio. A kad vidite na kraju u play-offu, utakmice se sve rješavaju u zadnjih par minuta baš sa tih pet-šest metara pogođenih šuteva, tj. nekih individualnih stvari koje rješavaju play-off i prvenstvo.“

Sjećamo se rasprava o tome bi li Shaquille O’Neal mogao dominirati u današnjoj NBA ligi. Slažete li se s njim da bi i danas bio nezaustavljiv?

“Shaqa nema šanse u ovoj ligi bilo tko da ga čuva! Shaq bi se nadavao poena i ne bi izlazio iz reketa. Jednostavno, nema ga tko čuvati. Sad kad nema obrane, ti možeš stati u nekoj kao zoni, ali ne možeš stajati u reketu više od dvije i pol do tri sekunde. A ako on uđe u reket i netko mu dobaci balun, kakve šanse imaš poslije toga zaustaviti ga? Nikakve! To da Shaq ne bi mogao igrati? Shaq bi u ovoj ligi bio uvjerljivo najdominantniji individualac!“

Kako gledate na razmjenu Luka Dončić i njegov dolazak u Los Angeles Lakers?

“Zna se koliko je dobar Dončić. Ta razmjena je mogla biti samo neka financijska ideja, nešto kao da se ne potroše pare, s obzirom na to da nemaju ekipu koja može tko zna gdje otići. To je meni bilo jedino objašnjenje jer ne vidim razlog zašto bi se neka ekipa riješila Dončića. On je pokazao sve ove godine koliko zna, koliko može, najbolji je strijelac lige u Lakersima, igra svoje. Koliko su Lakersi dobri kao ekipa, i LeBron u svojoj četrdesetoj, i ovi koji igraju i ne igraju, ne znam koliko će oni napraviti u play-offu. Mislim da ne mogu ispred Oklahome, Houstona, Denvera i San Antonija, ne vjerujem da mogu ući među prve četiri, pet ekipa, ali isto tako nikad ne znaš. Svi su na jednu pobjedu od neulaska među prva četiri.“

Kako gledate na LeBron James koji igra svoju 23. NBA sezonu i u 41. godini i dalje igra na visokoj razini?

“Pa slušajte, nije fenomen, ali on kad se pojavio u ligi svi su znali da je specifične građe i da je mogao igrati bilo koji sport… i football i bilo koji drugi sport. Jer jednostavno je bio tako nadaren. Normalno, s evolucijom svega, recovery je puno bolji nego što je bio u naše vrijeme. Po nekim pričama on potroši do milijun do milijun i pol godišnje na recovery, na masaže, oxygen chambers i sve te stvari. Prema tome, ako obraćaš pažnju na ishranu, onda normalno da se možeš održati, ali je činjenica da igranje 23 godine u NBA nije nešto što većina može napraviti.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.