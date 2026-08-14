Tko su novi bogati i moćni vlasnici LA Lakersa i što to znači za Luku Dončića

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AP Photo/Rick Scuteri via Guliver

Kada Luka Dončić ove jeseni izađe na parket dvorane u Los Angelesu, iznad njega će sjediti potpuno nova vlasnička garnitura.

Los Angeles Lakersi, jedna od najvrednijih franšiza u svijetu sporta, nedavno su prodani za rekordnih 12,5 milijardi dolara. Novi vlasnici Lakersa postali su Bob Iger, čovjek koji je godinama uspješno vodio Disney, i Joshua Kushner, tehnološki investitor čije obiteljske veze sežu do Ovalnog ureda Bijele kuće. Njihov dolazak označava kraj mandata Marka Waltera i početak nove ere u kojoj nema mjesta za štednju, a jedini rezultat koji se priznaje jest naslov prvaka.

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Brza prodaja nakon ljetnih investicija

Los Angeles Lakersi prodani su za nevjerojatnih 12,5 milijardi dolara, čime je Mark Walter, inače vlasnik bejzbolske momčadi Los Angeles Dodgers, izdržao na čelu ove košarkaške institucije manje od godinu dana.

Prošle je godine preuzeo većinski udio od kultne obitelji Buss plativši ga okruglih 10 milijardi dolara, nakon čega je odmah krenuo s ozbiljnim kapitalnim zahvatima, poput rekonstrukcije klupskog trening-centra te angažiranja novih stručnjaka u sportskom i poslovnom sektoru.

Ipak, Walterov plan pao je u vodu onog trena kada mu je hitno zatrebala velika količina gotovine zbog saveznih istraga oko financijskih malverzacija u drugim biznisima, pa je bio prisiljen na brzi izlazak iz kluba. Dogovorivši prodaju u samo 72 sata, Walter je napravio majstorski financijski potez i u manje od godinu dana na razlici u cijeni zaradio 2,5 milijarde dolara profita.

Zanimljivo je da Kushner i Iger donedavno uopće nisu planirali preuzeti kalifornijsku momčad, već im je fokus bio usmjeren na NBA ekspanziju i osnivanje potpuno nove franšize u Las Vegasu.

Međutim, kako su pregovori oko širenja lige odmicali, procijenjena vrijednost ulaska na to novo tržište rasla je izvan svih očekivanja. Shvativši da bi troškovi pokretanja novog kluba od nule debelo premašili isplativost projekta, dvojac je povukao pragmatičan potez i ponudio rekordnih 12,5 milijardi dolara za Lakerse. Walter nije mogao propustiti brzu priliku za ogroman povrat uloženog kapitala te je odmah pristao na prodaju.

Joshua Kushner: Tehnološki milijarder čija je jedina politika profit

Središnja figura ove transakcije je Joshua Kushner, 41-godišnji poduzetnik koji je svoje bogatstvo izgradio u tehnološkom sektoru, neovisno o obiteljskim političkim vezama i bratu Jaredu Kushneru, zetu Donalda Trumpa.

Svoju tvrtku rizičnog kapitala Thrive Capital osnovao je 2009. godine, a pravi poslovni pogodak bila je iznimno rana investicija u Instagram, koju je višestruko naplatio kada je Facebook 2012. kupio tu platformu. Iste je godine suosnovao i zdravstveni startup Oscar Health, a njegovo se bogatstvo danas mjeri u milijardama dolara.

Kushneru sportski biznis nije stran jer je sve do kupnje Lakersa posjedovao manjinske udjele u momčadima Miami Heat i Memphis Grizzlies, kojih se zbog pravila lige morao odreći. Njegove sportske ambicije protezale su se i znatno dalje od američkog kontinenta, pa je tako usko surađivao s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom na projektu komercijalizacije globalnog nogometa i preuzimanja kontrole nad novim formatima natjecanja poput proširenog Svjetskog klupskog prvenstva. Iako je taj projekt trenutno zaustavljen zbog otpora tradicionalnih institucija, on jasno ilustrira širinu njegovih poslovnih interesa.

Vladavina Boba Igera u industriji zabave

Njegov partner Bob Iger donosi neprocjenjivo iskustvo upravljanja najvećim sustavima na svijetu kao veteran koji je godinama definirao modernu industriju zabave na čelu kompanije The Walt Disney.

Pod njegovim vodstvom Disney je postao vladar globalnog medijskog tržišta preuzimanjem Pixar animacijskog studija 2006., Marvel Entertainmenta 2009. te zabavne divizije 21st Century Foxa 2019. godine. Igerovo privatno bogatstvo procjenjuje se na oko 700 milijuna dolara, a nedavno je sa suprugom Willow kupio i većinski paket dionica ženskog nogometnog kluba Angel City FC za 100 milijuna dolara.

Njegova suradnja s Kushnerom traje još od 2021. godine, kada je investirao u Thrive Capital i preuzeo 3,3 posto udjela u tvrtki svog današnjeg partnera.

Nova očekivanja od Lakersa i Dončića

Los Angeles Lakersi nikada u svojoj bogatoj povijesti nisu bili franšiza koja se zadovoljava osrednjim rezultatima, a legende poput Kareema Abdul-Jabbara, Magica Johnsona, Shaquillea O’Neala, Kobea Bryanta te LeBrona Jamesa izgradile su visoke standarde. Iger i Kushner sa sobom donose financijsku moć i beskompromisnu poslovnu logiku jer savršeno razumiju kako u potpunosti iskoristiti komercijalni potencijal ove globalne institucije. Za Luku Dončića matematika je sada vrlo jednostavna — novi vlasnici ne plaćaju proces, već traže gotov rezultat.

Sve ključne utakmice ove prijelomne sezone za Lakerse ljubitelji košarke moći će pratiti u izravnim prijenosima na programima Sport Kluba.