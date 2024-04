Sunsima prijeti metla, Haliburton junak utakmice u Indianapolisu

Podijeli :

Joe Camporeale-USA TODAY Sports via Guliver Image

Indiana Pacersi su pobijedili na svom parketu nakon produžetka 121-118 Milwaukee Buckse i poveli s 2-1 u 1. kolu NBA doigravanja

U Indianapolisu je Indiana slavila košem i pogođenim bacanjem Tyresea Haliburtona 1.6 sekundi do kraja produžetka, a zvijezda Pacersa je utakmicu završila s 18 poena, 16 asistencija i 10 skokova. Myles Turner je skupio 29 poena i devet skokova, a Pascal Siakam dodao je 17 koševa i devet koševa u pobjedi Indiane,koja je vodila prvih 40 minuta dvoboja, jednom i čak s 19 razlike.

No, Bucksi su i bez svoje najveće zvijezde Giannisa Antetokounmpoa, imali sjajnog Khrisa Middletona, koji je postigao 42 poena. Middleton je pogodio tricu za produžetak 2.3 sekunde do kraja regularnog dijela, a potom, činilo se, ponovno spasio Milwaukee tricom osam sekundi do kraja produžetka za 118-118, ali se potom ukazao Haliburton.

Damian Lillard prebolio je očitu ozljedu lijeve noge krajem prve četvrtine i završio s 28 poena, osam asistencija i tri ukradene lopte, a Bobby Portis je sakupio 17 poena i 18 skokova za treće nositelje Buckse, koji su odigrali svoju šestu uzastopnu utakmicu bez dvostrukog NBA MVP-a Giannisa Antetokounmpa, koji ima ozljedu lista lijeve noge.

Četvrta utakmica je u nedjelju u Indianapolisu.

Vrlo blizu ispadanja već u prvom krugu doigravanja su Phoenix Sunsi koji su doživjeli novi poraz od Minnesote Timberwolvesa 126:109 na svom terenu. Durant i društvo očito nemaju lijeka za Edwardsa i društvo ni kod kuće, a zanimljivo je da Sunsi nisu ni jednom imali vodstvo u toj utakmici.

Presudnom se pokazala treća četvrtina (36:20) gdje je Minnesota potpuno ugasila nadu ekipi iz Arizone da dođe do pobjede.

Anthony Edwards bio je najraspoloženiji kod Timberwolvesa, završio je utakmicu s 36 poena, devet skokova i pet asistencija. Sunsima nisu pomogle niti igre njihovih prvih zvijezda, Booker je imao 23 koša, Durant 25, dok je Beal stao na brojci od 28 poena.

Niti jedna momčad se nije oporavila od deficita u doigravanju od 3-0 u povijesti NBA lige. Phoenix je dobio 3-0 protiv Timberwolvesa u regularnoj sezoni s prosječnom pobjedničkom razlikom od 15,7 poena.

Četvrta utakmica na rasporedu je u noći s nedjelje na ponedjeljak.