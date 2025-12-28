Sprema se nova NBA razmjena? Atlanta želi igrača Dallasa

Podijeli :

AP Photo/Sam Hodde via Guliver

Američki košarkaški novinari sve češće pišu da je klub iz Atlante vrlo zainteresiran za 32-godišnjeg igrača Dallasa Anthonyja Davisa te da priprema teren za njegovo moguće dovođenje.

U razmjeni koja bi se mogla dogoditi između Atlante i Dallasa niti jedna momčad nije navodila Traea Younga, najboljeg igrača Atlante. Čini se da je obostrana želja, dođe li do razmjene i dolaska Davisa u Atlantu, da u suprotnom smjeru ode dio igrača Atlante kojima uskoro ističu ugovori, mladi igrači ili budući izbori Atlante na NBA draftu.

Davis ove sezone u Dallasu zarađuje 54 milijuna američkih dolara i iduće sezone mu slijedi povećana plaća za četiri i pol milijuna. U NBA karijeri je igrao za New Orleans, LA Lakers i od ove godine je član Dallasa. S Lakersima je bio NBA prvak 2020. godine, a njegov je najveći minus u ovoj fazi karijere sve veći broj ozljeda.

Ove sezone Davis je odigrao 16 utakmica te je u njima ostvarivao prosjek od 20.5 poena, 10.9 skokova i 1.6 blokadu po susretu. U sezoni 2023./24. je odigrao 76 utakmica za LA Lakerse i bila je to jedina godina od 2018. u kojoj je desetorostruki All-Star sudionik odigrao više od 62 utakmice.

Atlanta je trenutačno deseta na ljestvici Istočne konferencije s omjerom 15-18, dok je Dallas 12. na Zapadu te ima 12 pobjeda i 21 poraz.

