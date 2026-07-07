Službeno je: Antetokounmpo je novi igrač Miami Heata

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AP Photo/Eric Gay via Guliver

Mega-trampa o kojoj se šuškalo više od godinu dana dobila je u ponedjeljak svoj konačni epilog – Giannis Antetokounmpo novi je košarkaš Miami Heata.

Paket koji je Milwaukee prihvatio u zamjenu za svoju najveću zvijezdu u povijesti franšize doslovno je ispraznio roster floridske momčadi, no Pat Riley je još jednom pokazao da ne preže ni pred čim kada se ukaže prilika za dovođenje kapitalca.

Kako bi dobili dvostrukog MVP-ja, ali i krilnog igrača Bobbyja Portisa koji također seli na Floridu, čelnici Miamija morali su poslati ogroman paket igrača i draft pikova. Put Milwaukeeja tako odlaze Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr. (prošle sezone drugoplasirani u izboru za najboljeg šestog igrača lige) te mladi Kasparas Jakucionis.

Uz njih, Bucksi su dobili i prava na ovogodišnji izbor prve runde Natea Amenta, visokog igrača s Tennesseeja (13. pik ukupno), pickove prve runde za 2031. i 2033. godinu, pravo na zamjenu pikova 2030. te izbor druge runde 2033. godine. Zanimljivo je da su sva četvorica spomenutih NBA veterana do ovog posla cijelu svoju karijeru proveli isključivo u dresu Miamija.

Antetokounmpo, koji ima 31 godinu, od franšize s kojom je 2021. godine uzeo povijesni naslov prvaka oprostio se emotivnim videom na društvenim mrežama.

“Grad Milwaukee će zauvijek ostati u mom srcu. Ovo je moj dom, mjesto gdje sam dobio djecu. Moja majka je ovdje, moj otac je ovdje, moja braća su igrala ovdje. Milwaukee me izgradio u čovjeka kakav sam danas i to se nikada, baš nikada neće promijeniti”, poručio je grčki reprezentativac.

Golemu zahvalnost izrazio je i generalni menadžer Bucksa Jon Horst, naglasivši kako je Giannis bio istinski ambasador grada i ponos cijele države Wisconsin. Antetokounmpo odlazi kao statistički najveći igrač u povijesti franšize – lider je Bucksa po broju odigranih utakmica (895), poena (21.531), skokova (8.882), asistencija (4.484) i blokada (1.088).

Giannis u Miami stiže nakon natjecateljske godine u kojoj je odigrao tek 36 utakmica, što mu je rekordno malo u karijeri. Nakon što je 15. ožujka pretrpio hiperekstenziju lijevog koljena, bio je prisiljen propustiti ostatak sezone, a Bucksi su bez njega ostali bez doigravanja prvi put nakon deset godina. Cijelu situaciju pratile su i trzavice s klupskim liječnicima oko spremnosti za povratak na parket.

Financijski gledano, Antetokounmpo pod ugovorom za sljedeću sezonu ima “cap hit” od 58.5 milijuna dolara, uz igračku opciju za sezonu 2027./28. tešku čak 62.8 milijuna dolara. Dok Miami ovim potezom stvara novi moćni tim za napad na prsten, Milwaukee kreće u potpunu rekonstrukciju rostera oko Tylera Herroa i pristiglih mladih snaga.