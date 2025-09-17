Slučajno otkriven datum početka NBA Europe?

Podijeli :

imago/Ulmer via Guliver

Dok su se proteklih tjedana pojavili nagovještaji o mogućem početku NBA Europe lige 2027. godine, najnoviji razvoj događaja u Velikoj Britaniji možda je dao i više od pukih nagađanja – gotovo pa potvrdu datuma i konkretnih lokacija.

Naime, novoosnovana britanska košarkaška liga GBBL (GBB League Ltd.) objavila je u izjavi za Yorkshire Post da će svoju prvu sezonu odgoditi do rujna 2027., kako bi se uskladila s planiranim početkom NBA Europe.

U priopćenju se navodi:

“GBB League Ltd. (GBBL) pokrenut će prvu sezonu svoje nove britanske košarkaške lige u rujnu 2027., u skladu s očekivanim početkom prve sezone NBA Europe. Time će se omogućiti dovoljno vremena za suradnju s British Basketball Federation (BBF), domaćim savezima i širom košarkaškom zajednicom u Velikoj Britaniji, s ciljem uspostave elitne akademije za mlade talente koji će predstavljati budućnost nacionalne momčadi Velike Britanije. Dvije NBA Europe momčadi – sa sjedištem u Londonu i Manchesteru – očekuje se da će sudjelovati u novoj GBBL ligi.“

Ova objava uslijedila je nekoliko dana nakon što je Jorge Garbajosa, predsjednik FIBA Europe, na službenoj konferenciji za medije u okviru Eurobasketa izjavio da je „čuo“ da bi 2027. godina mogla biti datum početka NBA Europe. Tada se njegova izjava tumačila kao neslužbeni signal, ali bez konkretnih potvrda.

Sada, međutim, GBBL svojim potezom daje izravnu referencu na taj datum, i to u kontekstu vlastitog planiranja sezone, čime praktički potvrđuje da postoji visoka razina koordinacije i planiranja oko istog roka.

GBBL, koju vodi Marshall Glickman, bivši privremeni direktor Euroleague Basketballa i nekadašnji predsjednik Portland Trail Blazersa, već je izazvala velike podjele u britanskom košarkaškom krajoliku. Klubovi već imaju aktivnu ligu, SBL, koja je nastala nakon kaotičnog kraha projekta 777, koji je gotovo uništio profesionalnu košarku u zemlji.

SBL, koja već ima jednu sezonu iza sebe, podnijela je tužbu protiv britanskog saveza zbog izdavanja licence GBBL-u. Zbog ovog pravnog spora, FIBA je bila prisiljena formirati posebnu radnu skupinu kako bi se situacija razriješila.

Iako je već bilo poznato da NBA planira ulazak na tržišta Londona i Manchestera, ovo je prvi put da su ta dva grada izričito navedena kao domaćini NBA Europe momčadi. Ovaj korak otvara vrata ne samo sportskom razvoju, već i značajnom komercijalnom potencijalu u Velikoj Britaniji.

Prvotne špekulacije sugerirale su da bi NBA Europe mogla započeti već u sezoni 2026./27., s obzirom na to da tada istječe zajednički ugovor između Eurolige i IMG-a, a pojedini klubovi iz Eurolige još uvijek nisu potpisali nove desetogodišnje ugovore, što otvara prostor za alternativne opcije poput NBA Europe.