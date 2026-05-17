Shai Gilgeous-Alexander je MVP

AP Photo/Nate Billings via Guliver

Shai Gilgeous-Alexander iz Oklahoma City Thundera osvojio je drugu uzastopnu MVP nagradu NBA lige, prenosi ESPN pozivajući se na više izvora.

Kanađanin je tako postao 14. igrač u povijesti NBA lige koji je uspio osvojiti priznanje za najkorisnijeg igrača lige u dvije uzastopne sezone. Dobio je konačnu bitku s Nikolom Jokićem i Victorom Wembanyamom.

Thunder je sezonu završio kao najbolja momčad Zapadne konferencije sa 64 pobjede, i to unatoč činjenici da je ekipa bila među najpogođenijima ozljedama u ligi – samo su dvije franšize imale više propuštenih utakmica svojih igrača.

Kanađanin je postao prvi košarkaš od Nikole Jokića koji je osvojio MVP priznanje dvije godine zaredom, nakon što je srpski centar to učinio u sezonama 2020./21. i 2021./22. Istovremeno, Gilgeous-Alexander je prvi bek s uzastopnim MVP naslovima još od Stephena Curryja 2015. i 2016. godine.

Bek Thundera ispisao je povijest i po učinkovitosti – postao je prvi bek u povijesti NBA lige koji je prosječno bilježio najmanje 30 poena uz više od 55 posto šuta iz igre tijekom cijele sezone.

Uz to, pridružio se Michaelu Jordanu kao jedini igrač u povijesti lige koji je tijekom četiri uzastopne sezone imao prosjek od najmanje 30 poena, pet asistencija i više od 50 posto šuta iz igre.

Posebno je impresivan podatak da tijekom cijele sezone nijednom nije postigao manje od 20 poena. Time je postao tek treći igrač u povijesti NBA lige s takvim učinkom, nakon Wilta Chamberlaina i Elgina Baylora.

Gilgeous-Alexander sezonu je završio s plus/minus učinkom od +788, što je za više od 100 poena bolje od drugoplasiranog Victora Wembanyame (+682).

