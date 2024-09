Šarić o Jokiću: ‘Ja imam solidan, a on ima visok košarkaški IQ, razumjet ćemo se’

Podijeli :

Hrvatski košarkaš je razgovarao o svojoj novoj momčadi, dosadašnjoj NBA karijeri, Nikoli Jokiću i ostalom...

Jedan od najboljih hrvatskih košarkaša Dario Šarić obratio se američkim novinarima povodom početka trening kampa njegove nove momčadi – Denver Nuggetsa.

Podsjećamo, Nuggetsi su osvajači NBA naslova iz pretprošle sezone, dok su u prošloj ispali u polufinalu Zapadne konferenciju nakon dugog i teškog okršaja protiv Minnesota Timberwolvesa. Jokić i društvo su na bolan način, u odlučujućoj sedmoj utakmici serije završili svoj pohod na obranu naslova, a nadaju se kako s novim pojačanjima, među kojima je i Šarić, mogu ponovno zasjesti na sami vrh najjače lige svijeta.

Šibenčanin nije skrivao oduševljenje sa svojim novim klubom, a uvjeren je kako zbilja mogu otići do naslova u nadolazećoj sezoni:

“Impresioniram sam, ovo je jedan od najboljih klubova u ligi posljednjih godina. Svi su nasmijani i sretni, prošle sezone momčad je bila možda malo umorna pokušavajući obraniti naslov, ali sad su svi puni energije. Mislim da ćemo svi zajedno imati dobru sezonu i da možemo ostati posljednji na nogama.”

Pričao je o ulozi koju bi trebao imati u momčadi Nuggetsa:

“Ja sam igrač koji se može prilagoditi na bilo koju situaciju koju trener traži od mene. Bilo da je to više igrati izvana ili iznutra, igrati četvorku s Nikolom ili DeAndreom Jordanom, centra s Čančarom ili Gordonom. Razgovarat ću s trenerom prije svake utakmice o tome kako me u njoj želi koristiti, mislim da se mogu dobro nadopunjavati sa svima.”

Novinari su hrvatskog reprezentativca upitali o najzabavnijim NBA iskustvima:

“Zabavno je bilo u ranim danima u Philadelphiji, uživao sam igrati za Phoenix na putu do finala, ali i u bubbleu, sviđala mi se uloga i način na koji igram na početku prošle sezone u Golden Stateu. Bilo je mjesta gdje je bilo zabavno, ali uvijek očekuješ da će suradnja biti dobra i za tebe i za klub i da ćete zajedno nešto postići. Imam 30 godina i više ne ganjam to dabude velik igrač, nego se želim dobru uklopiti u momčad, biti dobar suigrač, igrati dobro i prije svega imati utjecaj na pobjeđivanje. Zato mi je Denver dobar fit.”

Naravno, Šarić se morao osvrnuti na buduću suradnju s trostrukim osvajačem MVP nagrade – Nikolom Jokićem:

“Svi trebaju malo vremena da nauče igrati zajedno, ali jasno je da mu se mogu prilagođavati, on je najbolji dodavač u ligi, MVP, nekad će me tražiti da igram više izvana, nekad više iznutra. Ja imam solidan košarkaški IQ, on ima visok košarkaški IQ, razumjet ćemo se.”

Samo solidan? (košarkaški IQ), upitali su američki novinari:

“Mislim, ne mogu staviti sebe u istu kategoriju s njim”, rekao je Šarić uz smijeh.

Usporedio je sustave svoje bivše momčadi, Golden State Warriorsa s onim koji prakticiraju Denver Nuggetsi:

“Da, obje momčadi žele pokretljivi napad, imaju odlične dodavače pod košem u Nikoli i Draymondu Greenu, imaju sjajne šutere oko njih, tako da vidim sličnosti, ali oni imaju Stepha Curryja kojeg ne smiješ ostaviti samog ni pola sekunde, a ovdje se više igra pick and roll Murraya i Jokića, s Gordonom po košem i dva šutera, to je teško braniti i to cijela liga zna.”

Jedan od najvažnijih igrača Nuggetsa, Aaron Gordon imao je puno riječi hvale na Šarićev račun:

“On, Nikola i ja smo iste dobi, igrali smo jedni protiv drugih još na Svjetskom U-19 prvenstvu u Češkoj. SAD je osvojio naslov, a Gordon je bio MVP. Tako da se znamo već deset godina. Sjajan je, nevjerojatno se uklapa u ovu momčad, igra na obje strane terena, može prenijeti loptu, vrlo je atletičan, može čuvati svih pet pozicija, a to se ne viđa često. Nadam se da ću i s njim igrati u tandemu, naučiti kako voli igrati, trebat će nam barem mjesec dana da vidimo tko će imati kakvu ulogu. Jako mi se sviđa AG i njegova igra, već je 10 godina u ligi, cijenim njega i njegove riječi.”

Novinari su se još jednom vratili na temu visokog košarkaškog IQ-a koji je često odlika balkanskih košarkaša. Amerikanci su upitali Šarića je li uzrok toga način na koji se radi u košarkaškim školama na prostoru bivše Jugoslavije:

“Možda. I u Americi ima igrača s visokim IQ-om, ali mi tako učimo igrati od početka. Ne gledamo kako ćemo biti brži od nekoga ili kako ćemo ga predriblati, nego kako ćemo ga prevariti i nadmudriti. Više se radi na tome. Uči se igrati momčadski jer tamo imamo klubove i 12 igrača uči kako igrati zajedno i uklopiti se u momčad, dok u SAD-u uvijek imate jednog ili dva igrača koji će stalno imati loptu i raditi sav posao. Tu ima fantastičnih igrača koje se ne može čuvati jedan na jedan, dok se tamo više radi pet na pet.”

Momčad Denver Nuggetsa uskoro putuje u Dubai gdje će odigrati dvije pripremne utakmice protiv aktualnih prvaka Boston Celticsa 4. i 6. listopada. Nova sezona NBA lige započinje 22. listopada.