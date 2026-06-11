‘San Antonio je najgluplja ekipa u povijesti civilizacije!’

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AP Photo/Ross D. Franklin via Guliver

San Antonio Spursi doživjeli su nevjerojatan poraz u četvrtoj utakmici NBA finala, propustivši prednost od 29 poena protiv New York Knicksa, koji su na kraju slavili rezultatom 107:106 i poveli s 3:1 u seriji.

Debakl momčadi iz Teksasa komentirali su brojni bivši košarkaški velikani, a posebno se istaknula izjava legendarnog Charlesa Barkleyja, koji je žestoko kritizirao Spurse nazvavši ih „najglupljom momčadi u povijesti civilizacije“.

“Gledali smo najgluplju košarkašku momčad u povijesti civilizacije. Imali su prednost od 25 poena, a zatim su promašili osam trica zaredom. Ovo je bila jedna od najgore vođenih i najglupljih košarkaških utakmica koje sam ikad vidio. Kada prokockate prednost od 29 poena, druga vam momčad mora pomoći. San Antonio Spursi pomogli su New York Knicksima da pobijede radeći neke od najglupljih stvari koje sam ikad vidio na košarkaškom terenu“, rekao je Barkley, kojeg mnogi smatraju jednim od najvećih igrača svih vremena bez osvojenog NBA naslova.

Barkley je posebno kritizirao „glupu odluku“ De’Aarona Foxa koja je skupo stajala San Antonio u završnim sekundama utakmice.

Umjesto da zadrži loptu nakon ključne obrambene akcije, dok su Spursi vodili 106:105, 14 sekundi prije kraja, Fox je krenuo u napad, ali ga je pod košem blokirao OG Anunoby. Time je lopta vraćena New Yorku, koji je potom postigao pobjednički koš.

“Nije morao šutirati tu loptu. Mogli su jednostavno iznuditi prekršaj. Nije bilo nikakvog razloga da šutira”, rekao je.