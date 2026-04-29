Rocketsi potvrdili: Durant propušta i peti susret s Lakersima

Kevin Durant neće nastupiti za Houston Rockets u petoj utakmici prvog kruga doigravanja Zapadne konferencije protiv Los Angeles Lakersa zbog ozljede.
Iskusni košarkaš ima problema s lijevim gležnjem, zbog čega je propustio trening Houstona prije puta momčadi u Los Angeles na petu utakmicu serije protiv Lakersa.
Momčad iz Los Angelesa vodi 3:1 u seriji koja se igra na četiri pobjede. Durant je zbog ozljeda propustio prvu i četvrtu utakmicu protiv Lakersa.
“Idemo dan po dan, utakmicu po utakmicu. No morat ćemo izaći na teren i odraditi određene stvari, a on nije trenirao s momčadi. Radi na kondiciji i nekim drugim segmentima kako bi se pokušao vratiti”, rekao je trener Houstona Ime Udoka.
Peta utakmica prvog kruga doigravanja Zapadne konferencije između Lakersa i Houstona igra se u noći sa srijede na četvrtak u Los Angelesu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!