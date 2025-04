Rocketsi izjednačili protiv Warriorsa, Boston nastavlja dominirati na Istoku

Podijeli :

AP Photo/Karen Warren via Guliver

Houston Rocketsi su izjednačili na 1-1 protiv Golden Statea u prvom kolu doigravanja Zapadne konferencije NBA lige nakon što su na svom terenu slavili sa 109-94.

Houston je predvodio Jaylen Green s 38 poena, uključujući osam trica iz 18 pokušaja, a imao je i šest asistencija, četiri skoka i tri ukradene lopte. Alperen Shengun ubacio je 17 poena, uz 16 skokova i sedam asistencija, Dillon Brooks 16 poena, a Tari Eason 14 poena i šest skokova.

Golden State nijednom nije vodio, a od kraja prve četvrtine igrali su bez Jimmyja Butlera, koji je u padu nakon prekršaja ozlijedio zdjelicu. Najefikasniji u momčadi bio je Stephen Curry s 20 poena, uz devet asistencija i pet skokova. Postao je 11. igrač u povijesti NBA lige koji je zabio najmanje 4000 poena u doigravanju i sada ima 4017 koševa. Moses Moody i Quinten Post dodali su po 12 poena, dok su Jonathan Cumming i Pat Spencer imali po 11. Druga utakmica igra se u subotu navečer, a domaćin je Golden State.

Boston je poveo 2-0 protiv Orlanda u prvom kolu doigravanja Istočne konferencije, nakon pobjede kod kuće 109-100. Branitelje naslova predvodio je Jaylen Brown s 36 poena, 10 skokova i pet asistencija, dok je Kristaps Porzingis dodao 20 poena i 10 skokova. Derrick White upisao je 17 poena, šest skokova i pet asistencija, Peyton Pritchard 14, a Jrue Holiday 11 poena i šest asistencija. Momčad je bila bez Jaysona Tatuma, koji je propustio svoju prvu utakmicu playoffa zbog ozljede desnog zapešća. Kod Orlanda Paolo Bankero ubacio je 32 poena, devet skokova i sedam asistencija, Franz Wagner dodao je 25 poena, a Wendell Carter 16 poena i osam skokova. Treća utakmica igrat će se u petak navečer, a domaćin će biti Orlando.

“Bila je to teška, fizička utakmica. Ništa lako s obje strane. Svaki skok je rat i vjerojatno će tako biti do kraja serije”, rekao je Porzingis nakon utakmice.“Držat ćemo se svoje igre. Nećemo dopustiti da nas itko pravi budalom. Očekujemo da momčadi rade takve stvari i pokušavaju nas isprovocirati, izvući reakciju od nas. Nismo bili iznenađeni, ali to jednostavno nećemo prihvatiti”, dodao je Latvijac.

Cleveland Cavaliersi poveli su 2-0 protiv Miamija u prvom kolu doigravanja Istočne konferencije, nakon što su kod kuće slavili 121-112. Donovan Mitchell predvodio je pobjedničku momčad s 30 koševa, šest skokova i šest asistencija, što je njegova 27. utakmica doigravanja u kojoj je zabio najmanje 30 koševa.

“Bila je to jedna od onih situacija u kojima superzvijezda preuzima“, rekao je trener Kenny Atkinson o Mitchellovoj izvedbi. “Pogodio je neke velike šuteve.”

Darius Garland imao je 21 poen i devet asistencija, a Evan Mobley 20 poena i šest skokova za Cleveland, koji je postavio NBA rekord u doigravanju s 11 trica u drugoj četvrtini. Cavaliersi su ubacili ukupno 22 trice na utakmici. Kod Miamija Tyler Hiro ubacio je 33 poena, uz šest skokova i pet asistencija, Devin Mitchell je ubacio 18 poena uz šest asistencija, a Haywood Highsmith 17 poena. Bam Adebayo dodao je 11 poena, 14 skokova i devet asistencija.

Treća utakmica igra se u subotu navečer u Miamiju.