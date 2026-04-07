Rasulo u Bullsima: Otkazi pljušte sa svih strana, izgledan i odlazak trenera

Još jedna razočaravajuća sezona Chicago Bullsa koji će opet propustiti doigravanje u NBA ligi rezultirala je otkazima izvršnom dopredsjedniku zaduženom za košarkaške operacije Arturasu Karnišovasu te generalnom menadžeru Marcu Eversleyju, a vrlo je izgledno da će klub napustiti i sadašnji glavni trener Billy Donovan.

Karnišovas i ⁠Eversley na svoje su pozicije stigli na početku sezone 2020/21. te su za glavnog trenera angažirali upravo Donovana. No, u šest sezona momčad je ostvarila omjer pobjeda i poraza 224-254 te samo jednom, 2022. godine izborila doigravanje gdje je ispala u prvom kolu.

Ove sezone Bullsi su krenuli s omjerom 5-0, ali šest dana prije kraja su na 29-59, na 12. mjestu Istočne konferencije te bez izgleda za doigravanje. Nije pomogla niti velika aktivnost pred kraj prijelaznog roka kada su Bullsi zamijenili čak sedam igrača, a među onima koji su napustili klub bili su ljubimci navijača Ayo Dosunmu i Coby White.

“Ovakve odluke nikada nisu lagane, pogotovo kada su uključeni ljdi koje cijenite kako osobno tako i profesionalno. Nismo imali uspjeha koje naši navijači zaslužuju te je moja odgovornost krenuti u novom smjeru. Želim da naši navijači znaju kako čujem njihov glas i razumijem njihovu frustraciju. ostajemo fokusirani na izgradnju momčadi koja se može natjecati na najvišoj razini i u konačnici konkurirati za naslov prvaka”, objavio je vlasnik Bullsa Michael Reinsdorf.

Aktalni trener Bullsa Billy Donovan reputaciju je stekao kao sveučilišni trener te je 2006. i 2007. godine osvojio dva NCAA naslova s Floridom, dok u NBA radi od 2015. kada je preuzeo Oklahoma City Thunder iz kojega je 2020. i stigao u Bullse.

No, prema navodima američkih medija, Donovan bi se sljedeće sezone trebao vratiti u NCAA jer je glavni kandidat za novog trenera North ⁠Caroline koja je otpustila Huberta Davisa. Uz Donovana, kao kandidat za novog trenera Tar Heelsa figurira i Michael Malone, koji je prije tri godine osvojio NBA naslov s Denver Nuggetsima, ali nikada nije radio u NCAA.