Preminuo je legendarni NBA košarkaš i trener Lenny Wilkens

AP Photo/Lindsey Wasson, File via Guliver

Član košarkaške Kuće slavnih Lenny Wilkens umro je u nedjelju u dobi od 88 godina, objavila je njegova obitelj ne navodeći uzrok smrti.

Bivši američki košarkaš i trener jedan je od rijetkih koji je u Kuću slavnih ušao kao igrač i trener. Uz njega, to su još zaslužili Tom Heinsohn, Bill Russell, Bill Sharman i John Wooden.

Wilkens je za vrijeme igračke karijere (1960-75) devet puta bio u All-Star momčadi, a 1989. je kao igrač ušao u Kuću slavnih. Igrao je za St. Louis Hawkse, Seattle SuperSonicse, Cleveland Cavalierse i Portland Trail Blazerse. Kao igrač je tijekom karijere imao prosjek od 16,5 koševa i 6,7 asistencija po susretu.

Nakon igračke karijere posvetio se trenerskom poslu te je sa Seattle SuperSonicsima 1979. godine osvojio naslov prvaka NBA lige. Bio je i trener Cleveland Cavaliersa, Atlanta Hawksa, Toronto Raptorsa i New York Knicksa. U 32 sezone je kao trener ostvario 1.332 pobjede, što je bio rekord do sezone 2004-2005. Ispred njega po broju pobjeda su samo Gregg Popovich (1.390) i Don Nelson (1.335).

Godine 1998. još je jednom uvršten u Kuću slavnih, ali ovaj puta kao trener.

Povjerenik NBA lige Adam Silver istaknuo je da je Wilkens predstavljao ono najbolje što se veže uz NBA ligu.

“Lenny Wilkens je predstavljao ono najbolje od NBA lige, član Kuće slavnih kao igrač i trener, te jedan od najpoštovanijih ambasadora košarke. Prije četiri godine ukazana mu je čast izborom među 75 najboljih igrača i 15 najboljih trenera svih vremena u NBA ligi. Uz košarkaška postignuća, koja uključuju i dvije zlatne olimpijske medalje te NBA naslov, jednako je impresivna njegova posvećenost da služi svojoj voljenoj zajednici u Seattleu. On je utjecao na mnoge mlade ljude te generacije igrača i trenera, kojima nije bio samo suigrač i trener, već i mentor istinskog integriteta i vrijednosti”, poručio povjerenik NBA lige Adam Silver.