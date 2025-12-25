Pratite na SK: Dončić se vraća u sastav Lakersa za božićni ogled s Houstonom!

Podijeli :

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

ESPN javlja da se Luka Dončić oporavio se od ozljede i bit će spreman za utakmicu Lakersa i Houstona u NBA ligi, koju u noći s četvrtka na petak od 2 sata pratite na SK1.

Dončić se ozlijedio prije tri dana na utakmici protiv LA Clippersa (88:103).

Američki mediji podsjećaju da se slovenski košarkaš ozlijedio u prvom poluvremenu nakon duela s igračem LA Clippersa Bogdanom Bogdanovićem.

Zbog ozljede Dončić je propustio protiv Phoenixa u kojem su Lakersi izgubili 108:132. Prema navodima američkih medija, Dončić će biti spreman za ogled LA Lakersa i Houstona, koji je na rasporedu 26. prosinca u Los Angelesu.

Slovenski košarkaš ove sezone u NBA ligi u prosjeku bilježi 34,1 poen, 8,8 skokova i 8,8 asistencija po utakmici.