‘Pogledajte Jokića, Murrayja… Svi su oni loši u obrani’

Podijeli :

AP Photo/Jack Dempsey via Guliver

Minnesota Timberwolvesi izborili su važnu pobjedu protiv Denver Nuggetsa u drugoj utakmici uvodnog kola doigravanja. Rezultat u “Ball Areni” u Coloradu bio je 114:119, a gosti su uzeli važan “break” prije selidbe serije.

Jaden McDaniels, koji pokriva obje krilne pozicije, ubacio je 14 poena (7/15 iz igre, 0/3 za tri i 0/1 slobodna bacanja) uz dva skoka i tri asistencije, a odradio je i važne zadatke u obrani.

“Pogledajte (Nikolu) Jokića, Jamal Murrayja… Svi su oni loši obrambeni igrači”, rekao je 25-godišnji igrač Minnesote.

POVEZANO VIDEO / Jokićev Denver vodio +19 pa izgubio u doigravanju

Potom je 206 cm visoki košarkaš dodao da to ne vrijedi samo za njih dvojicu, koji su u završnici šutirali 2/13 iz igre.

“Tim Hardaway Jr., Cam Johnson, Aaron Gordon… cijela njihova ekipa. Svi su loši u obrani”, smatra McDaniels, koji je zaključio da je njegova momčad fizički jača od Denvera i da to treba iskoristiti.

Serija se seli u Minnesotu, gdje je sljedeća utakmica na rasporedu u noći s četvrtka na petak u 3:30 po srednjoeuropskom vremenu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.