‘Platio sam da odem iz Partizana, bile su to dvije teške godine’

Tristan Vukčević, donedavni košarkaš Partizana koji je usred sezone napustio crno-bijele i otisnuo se put NBA lige gdje igra za Washington Wizardse, otkrio je detalje rastanka s klubom iz Humske.

Vukčević je u Partizan stigao iz Real Madrida u siječnju 2022. godine, i s crno-bijelima je potpisao višegodišnji ugovor, ali je za te dvije godine imao veoma ograničenu ulogu u timu, pa je usprkos povremenim bljeskovima prosječno bilježio 8.1 poen uz 3.2 skoka po susretu u ABA ligi, dok je u Euroligi u sezoni 2023/2024 imao 4.2 poena i 2.3 skoka po utakmici.

Po odlasku u Wizardse Vukčević je počeo pružati jako dobre partije, pa nakon perioda adaptacije na posljednjih nekoliko susreta je ubacio 14, 15, 17 i 11 poena, zbog čega je dobio velike pohvale NBA prvaka, dok je mnoge oduševilo i zakucavanje „u lice“ LeBronu Jamesu.

A u intervjuu sa novinarom Tonijem Canamerasom, Vukčević je otkrio i detalje odlaska iz Humske.

“Puno više mi se sviđa ovdje. Brže je, igrate slobodno, više se zasniva na napadu i na talentu“, rekao je Vukčević.

Uslijedilo je pitanje Canamerasa:

“Čak si i dao novac da odeš iz Partizana. Zašto si odlučio da to uradiš usred sezone? Pogotovo jer si prvi put otišao u NBA, što igrači uglavnom rade ljeti?“

Na što je Vukčević odgovorio:

“Želio sam to da napraviti jer sam tako odlučio, jer mi se nije sviđalo u Partizanu, bile su to dvije teške godine. Kada se šansa ukazala, rekao sam ‘Ne zanima me, platit ću i to je to’“.

A na pitanje zbog čega je u Partizanu bilo teško, rekao je:

“Da, pa… Mnogo toga se dogodilo, ali ne želim ići previše u detalje. Nisam igrao mnogo i nisam se osjećao udobno na terenu“, dodao je on u razgovoru za Mundo Deportivo.

Vukčevića je 2023. godine odabrao klub iz Washingtona u drugoj rundi kao 42. picka.