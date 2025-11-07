Plan NBA Europe: Evo kojih 12 gradova će imati predstavnika

Govorio je na “Football Business Forumu” na sveučilištu Bocconi i poručio da će ovo prvenstvo započeti u listopadu 2027. godine te da će imati 12 stalnih sudionika.

Tih 12 klubova dolazi iz sljedećih gradova:

“Madrid, Barcelona, Milano, Rim, London, Manchester, Pariz, Lyon, Berlin, München, Atena i Istanbul”, navodi talijanska Gazzetta dello Sport.

To praktično znači da se može pretpostaviti kako će klubovi sudionici FIBA Europe 2027. godine, ukoliko ne bude iznenađenja, biti: Real Madrid, Barcelona, Armani Milano, klub iz Rima, klub iz Londona, klub iz Manchestera, Pariz, ASVEL, Alba, klub iz Atene, Bayern i Galatasaray.