Pistonsi prokockali veliku prednost i postavili neslavan NBA rekord

Duane Burleson via Guliver

New York Knicksi izbjegli su igranje sedme utakmice protiv Detroit Pistonsa, a junak njihove tijesne pobjede (116-113) bio je Jalen Brunson koji je postigao 40 poena, uključujući odlučujuću tricu 4.3 sekunde prije kraja.

U dramatičnom susretu u Detroitu vodstvo se puno puta izmjenjivalo, a posebno napeto bilo je u četvrtoj četvrtini gdje su obje ekipe prokockale velika vodstva. Na kraju su deblji kraj izvukli domaći Pistonsi koji su sa 116:113 zaključili svoj put u doigravanju.

Mikal Bridges je pridonio plasmanu New York Knicksa u drugi krug s 25 poena, a OG Anunoby je dodao 22 poena. Josh Hart je spojio 13 poena i 10 skokova, a Karl-Anthony Towns je imao 10 poena i 15 skokova. New York je treću godinu zaredom ušao u konferencijsko polufinale, a u njemu će se ove sezone susresti s aktualnim prvacima Boston Celticsima. Prva utakmica serije će biti odigrana u ponedjeljak u Bostonu.

Košarkašima Detroita ostaje žal i tuga zbog još jednog domaćeg poraza, desetog zaredom u doigravanju, čime su postali neslavni rekorderi NBA lige. Na domaću pobjedu u ‘playoffu’ Pistonsi čekaju od 2008., a koliko su blizu bili sedmoj utakmici najbolje će pokazati podatak da su do svoje najveće prednosti na utakmici došli 2:35 minute prije kraja, kad je Tim Hardaway Jr. pogodio za 112:105.

No, do kraja utakmice je Jalen Brunson postigao osam koševa, Karl-Anthony Towns je pogodio jedno bacanje, a Mikal Bridges popravio Brunsonov promašaj za 113-113, dok je Jalen Duren ubacio jedini poen Pistonsa s crte za slobodna bacanja. To je bio i posljednji poen domaće ekipe. Nakon što je Brunson 4,3 sekunde prije kraja Pistonsi su imali napad za poravnanje, no izgubili su loptu i upisali poraz.

Pistonsima nije pomogao ni raspoloženi trojac. Cade Cunningham je s 23 poena, osam asistencija i sedam skokova bio najbolji igrač Pistonsa. Jalen Duren je završio dvoboj s 21 poenom, a Malik Beasley je ubacio 20 poena.