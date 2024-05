Philadelphia se spasila ispadanja, Bancheru 39 poena u porazu Orlanda

Podijeli :

AP Photo/Ron Schwane via Guliver

Philadelphia 76ers su noćas u gostima sa 112:106 nakon produžetka pobijedili New York Knickse te izbjegli eliminaciju smanjivši na 3:2 u seriji na četiri pobjede u prvom kolu doigravanja Istočne konferencije.

Tyrese Maxey postigao je rekord karijere u doigravanju sa 46 koševa, uključujući tricu za izjednačenje 15,3 sekunde do kraja regularnog dijela. Joel Embiid je dodao 19 poena, 16 skokova i 10 asistencija.

Šesta utakmica igra se u četvrtak u Philadelphiji i ako Sixersi opet dobiju, igrat će se sedma utakmica u subotu u New Yorku.

Jalen Brunson predvodio je New York s 40 poena.

Knicksi su bili 28,9 sekundi udaljeni od zatvaranja serije nakon što je Miles McBride zabio za 96:90.

Tada je Maxey u 25,4 sekunde ​zabio četiri koša za Sixerse, ali je onda Josh Hart realizirao jedno od dva slobodna bacanja za New Yorka 15,3 sekunde do kraja. Međutim Maxey zabija tricu 8,5 sekundi do kraja za izjednačenje na 97-97, a utakmica je otišla u produžetak kada je Nicolas Batum blokirao Brunsonov šut s deset metara neposredno prije sirene.

Brunson je postigao prvih pet poena u produžetku, ali su Sixersi uzvratili s devet uzastopnih poena za vodstvo od 106-102. Nakon što je Embiid napravio prekršaj, Brunson je zabio jedno slobodno bacanje, a onda i tricu za vodstvo Knicksa 106:102.

No onda Oubre zabija polaganje za izjednačenje, a onda Tobias Harris i Maxey zhabijaju svaki po dva slobodna bacanja za pobjedu gostujuće momčadi.

Cleveland Cavaliersi su sinoć kod kuće, u petoj utakmici prvog kola doigravanja Istočne konferencije, sa 104:103 nadigrali Orlando Magic i poveli s 3-2 u seriji na četiri pobjede.

Donovan Mitchell je predvodio Cleveland s 28 koševa, Darius Garland ubacio je 23, a Max Strus 16 koševa.

Cleveland će pokušati dobiti seriju u petak u Orlandu.

Kod Orlanda najbolji je s 39 poena i osam skokova bio Paolo Banchero.

Banchero je nešto više od dvije minute prije kraja doveo Orlando do vodstva 98-97 prije nego što je Mobley odgovorio zakucavanjem za prednost Clevelenada 99:98.

Mitchell je dodao slobodno bacanje, a Mobley je pretvorio sjajno dodavanje Garlanda u lagano polaganje i donio Clevelandu prednost od 102-98 40,6 sekundi prije kraja zadnje četvrtine.

Wagner je 33 sekunde prije kraja polaganjem smanjio na 102:100, ali je nakon toga Mitchell je izveo par slobodnih bacanja za 104-100 za Cleveland. Pobjedu Clevelandu je osigurao Evan Mobley koji je blokirao pokušaj polaganja Franza Wagnera s 5,1 sekundi do kraja regularnog dijela. Banchero je na zvuk sirene za kraj ubacio tricu i približio Orlando na 103:104.