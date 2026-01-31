Paul George zbog dopinga suspendiran na 25 utakmica, to će ga koštati 11 milijuna dolara

Podijeli :

AP Photo/Matt Slocum via Guliver Images

Košarkaš Philadelphije Paul George suspendiran je na čak 25 utakmica.

Georgea se tereti da je prekršio antidopinška pravila NBA lige. Ovo je najveća kazna za korištenje nedozvoljenih supstanci u povijesti lige.

Prethodno je s 25 utakmica bio suspendiran i Deandre Ayton 2019. godine.

Sudionik devet All Star manifestacija i član najboljeg tima lige u sezoni 2018./19. oglasio se priopćenjem.

“Tijekom proteklih godina naglašavao sam značaj mentalnog zdravlja, a u pokušaju da riješim osobni problem, greškom sam uzeo nedozvoljeni lijek. Preuzimam odgovornost za svoje poteze i ispričavam se organizaciji Sixersa, suigračima i navijačima zbog donošenja loših odluka”, objasnio je George.

Amerikanac može početi služiti suspenziju već od utakmice s Pelicansima koja je na programu u noći sa subote na nedjelju. Nakon pet utakmica bit će prebačen s aktivne na listu suspendiranih, a tada će Sixersi moći potpisati novog igrača.

Ova će suspenzija igrača koštati preko 11 milijuna dolara.

George je posljednji nastup imao 30. siječnja protiv Sacramenta. Ove je sezone na prosjeku od 16 poena, pet skokova i gotovo četiri asistencije po susretu.