Pacersi su osim pobjede nad Knicksima srušili i rekord NBA lige, evo i koji

Podijeli :

Frank Franklin via Guliver

Indiana Pacersi su nevjerojatnim preokretom protiv New Yorka Knicksa stigli do breaka u finalu Istočne konferencije. U posljednjoj minuti susreta gubili su s devet poena razlike, no sve su to uspjeli nadoknaditi i izboriti produžetke gdje su slavili sa 138:135. Iako je NBA poznat po velikim preokretima, ovakav još nije viđen.

Naime, zaostatak od devet i više poena razlike u posljednjoj minuti prema informacijama koje dolaze iz SAD-a još nije viđen. Prema njima je od 1998. godine odigrano 1,414 susreta u kojima su ekipe u posljednju minutu ušle zaostajući više od devet poena, a ni u jednom navratu nisu uspjeli slaviti.

Sada su ipak Pacersi u 1,415. utakmici ispisali povijest protiv Knicksa. Indiana je 59 sekundi prije kraja zaostajala 121:112 da bi onda Aaron Nesmith s 11 poena režirao povratak. Na kraju su Pacersi košem Tyresea Haliburtona poravnali i otišli u produžetke gdje su na kraju izborili pobjedu 138:135.

Tako su došli do breaka, a do dvostruke prednosti pokušat će doći 24. svibnja, ponovno u gostima. Utakmica kreće u dva sata ujutro po hrvatskom vremenu.