Otkriven dosad nepoznat detalj koji je lansirao Dončića među NBA zvijezde!

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AP Photo/Lynne Sladky via Guliver Image

"Nisam bio sasvim siguran koju će poziciju igrati. Mislio sam da će vjerojatno biti krilo jer je visok skoro 208 cm, ali znaš, on je stalno govorio da je razigravač. Nakon osam ili deset utakmica, stavili smo ga na poziciju razigravača, a Dennisa Smitha pomaknuli s lopte. Sve ostalo je manje-više povijest."

Luka Dončić danas uživa status jednog od najboljih igrača svoje generacije i legitimnog lica NBA lige. Sa samo 27 godina, zvijezda Los Angeles Lakersa već je skupila višestruke titule najboljeg strijelca lige i šest izbora u idealnu petorku NBA lige (All-NBA First Team). Međutim, kada je tek stigao u Dallas Maverickse kao rookie, tadašnji glavni trener Rick Carlisle uopće nije bio siguran koju će poziciju mladi Slovenac igrati na parketu.

Podsjetimo, Dončić je na NBA draftu 2018. godine izabran kao 3. ukupni pick od strane Atlanta Hawksa, koji su ga odmah proslijedili u Dallas Maverickse u zamjenu za Traea Younga i izbor prve runde. No, cijeloj priči prethodio je kontroverzan potez Sacramentovog generalnog menadžera Vlade Divca, koji je s pozicije 2. picka namjerno preskočio Dončića, odlučivši se za Marvina Bagleyja III – odluka koja se danas smatra jednom od najvećih pogrešaka u povijesti NBA lige. Divac je puno godina kasnije, u jednom podcastu, rekao da je glavni razlog toj odluci bio tadašnji sjajni bek Kingsa De’Aaron Fox i nije želio igrača na istoj poziciji.

Dončić je u NBA ligu stigao s etiketom europskog čuda od djeteta. Profesionalno je igrao za Real Madrid, s kojim je osvojio naslov prvaka Eurolige 2018. godine, pritom pokupivši nagrade za MVP-ja Eurolige, MVP-ja Final Foura i MVP-ja španjolske ACB lige u istoj godini. Unatoč takvoj impresivnoj biografiji, u SAD-u su vladale sumnje. Luka nije odgovarao klasičnom kalupu NBA superzvijezde; nije bio eksplozivan, nije bio atleta, a mnogi su se pitali hoće li njegov europski stil igre uspjeti pratiti brzinu i atletizam američke košarke.

Gostujući u podcastu The Draymond Green Show o čemu je opširno piše portal Basketball Network , Rick Carlisle se prisjetio kako mu nije trebalo dugo da shvati da je Dončić drukčiji od svih ostalih igrača. Nakon što su osigurali njegova prava, Mavericksi su organizirali trening utakmicu u kojoj su sudjelovali veterani poput DeAndre Jordana, Wesleya Matthewsa i Harrisona Barnesa. Unatoč tome što je bio najmlađi igrač na parketu, Dončić je odmah preuzeo kontrolu nad igrom. Carlisle je primijetio da novajlija u NBA-u nije bio fokusiran samo na postizanje koševa – skupljao je skokove, kreirao pozicije za suigrače i tjerao trenera na razmišljanje o tome koja je njegova prava pozicija.

“Nisam bio sasvim siguran koju će poziciju igrati. Mislio sam da će vjerojatno biti krilo jer je visok skoro 208 cm, ali znaš, on je stalno govorio da je razigravač. Nakon osam ili deset utakmica, stavili smo ga na poziciju razigravača, a Dennisa Smitha pomaknuli s lopte. Sve ostalo je manje-više povijest.”

Odluka da posluša Luku pokazala se kao jedna od najvažnijih prekretnica u novijoj povijesti franšize. U prvih osam utakmica, dok još nije bio primarni kreator, Mavericksi su upisali tek dvije pobjede, iako je Dončić bilježio 19,6 koševa po susretu. Jednom kada ga je Carlisle prebacio na poziciju razigravača, napad se u potpunosti počeo vrtjeti oko njega. Debitantsku NBA sezonu završio je s prosjekom od 21,2 poena, 7,8 skokova i 6,0 asistencija, osvojio nagradu za novaka godine i brzo postao zaštitno lice kluba. Ono što je počelo kao taktička prilagodba postalo je temelj čitave karijere, koja je rezultirala dominacijom u doigravanju, epskim nastupima i vođenjem momčadi do velikog finala 2024. godine. Kada je Dallas prestao pokušavati prilagoditi Luku krutim pozicijskim kalupima i jednostavno mu predao loptu u ruke, njegova igra procvjetala je u pravom smislu riječi.

No, usprkos tome Dallas ga se u veljači 2025. riješio u tradeu za koji mnogi stručnjaci govore kako je najčudniji i najnelogičniji u povijesti NBA-a. A za sve je “kriv” tadašnji GM Dallas Nico Harrison. A ostalo je povijest otkriva ovaj tekst.