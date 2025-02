Otac Luke Dončića poludio na Maverickse: ‘Ta tajnost i licemjerje su me osobno povrijedili’

Podijeli :

Nakon nedavnog tradea Luke Dončića, situacija u NBA svijetu izazvala je brojne reakcije, a sada se oglasio i njegov otac u slovenskoj emisiji "V Prvi Vrsti".

Ova izjava dodatno je rasvijetlila pozadinu cijelog događaja i ukazala na osjećaje obitelji Dončić prema odnosu Dallas Mavericks organizacije prema Luki.

U svojoj izjavi, otac Luke Donćića nije skrivao razočarenje

“Razumijem da dođe trenutak kada ti ne odgovara određena filozofija ili određeni igrač. Sve je to lijepo i dobro, no mislim da upravo ta neka tajnost ili bolje rečeno, licemjerje određenih pojedinaca je ono što me najviše osobno povrijedilo. Luka to ne zaslužuje, činjenica je da se strahovito puno žrtvovao. Sada izlaze priče da se oni žele ispričati za stvari koje su napravili, smatram to izrazito nekorektnim od pojedinaca jer i sam znam koliko je Luka poštovao Dallas i cijelu organizaciju.

Pomagao je djeci i nije mu bio problem posjećivati bolnice i sirotišta i sve ostale dobrotvorne organizacije. Moram se osvrnuti i na priče da nije u dobroj formi, pa odigrao je valjda 100 utakmica, praktički 40 minuta, gdje je dao sve na terenu i gdje su ga čuvala dvojica trojica igrača cijele utakmice. Onda nakon svega toga imaš obraza ovako nešto pričati. Tradeo si ga i stani iza svojih postupaka. Nemoj tražiti alibije.”