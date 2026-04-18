Ostaje li Kerr na klupi Warriorsa? Njegov odgovor prilično je zagonetan

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver Images

Trener Golden Statea Steve Kerr četverostruki NBA prvak, nakon završetka sezone Warriorsa u petak navečer, nagovijestio je da postoji mogućnost da se sljedeće sezone neće vratiti u klub.

“Možda će se nastaviti. Možda i neće”, rekao je Kerr nakon što su Warriorsi izgubili 111:96 od Phoenix Sunsa u play-inu, što je četvrti put u posljednjih sedam sezona da Golden State nije uspio u doigravanju.

U posljednjim trenucima utakmice u petak navečer zagrlio se sa Stephenom Curryjem i Draymondom Greenom, dvojicom igrača koji su bili konstanta momčadi od osvajanja naslova Warriorsa s Kerrom.

Kerrova budućnost već je neko vrijeme predmet nagađanja, dijelom potaknuta time što je ove godine trenirao u posljednjoj sezoni svog postojećeg ugovora.

Šezdesetogodišnji Kerr upravo je završio svoju 12. sezonu s Warriorsima. U tom razdoblju ima omjer pobjeda i poraza 604-353, vodio je Golden State do NBA finala u svakoj od svojih prvih pet sezona i osvojio naslov s njima 2015., 2017., 2018. i 2022. te je vodio američku košarkašku reprezentaciju do olimpijskog zlata na Igrama u Parizu 2024. godine.

Rekao je da će se na kraju sastati s vlasnikom Warriorsa Joeom Lacobom i generalnim direktorom Mikeom Dunleavyjem kako bi se dogovorili o budućnosti.

“Razgovarat ćemo o tome što je sljedeće za Warriorse, kakav je plan za ovu izvansezonu”, rekao je Kerr.

“I doći ćemo do zajedničke odluke o tome što je sljedeće. Ne znam što će se dogoditi. Još uvijek volim trenirati. Svi ovi poslovi imaju rok trajanja. Postoji niz koji se dogodi, a kada niz završi, ponekad je vrijeme za novu krv i nove ideje i sve to. I, ako je to slučaj, onda ću biti jednostavno zahvalan na najnevjerojatnijoj prilici koju je itko mogao imati da trenira ovu franšizu, pred našim navijačima u zaljevu i da trenira Stepha Curryja, da trenira Draya i cijelu grupu”, dodao je.

Warriorsi su ove sezone imali omjer pobjeda i poraza 37-45, cijelo vrijeme se boreći s ozljedama. U srijedu su se oporavili od zaostatka od 13 poena u posljednjoj četvrtini kako bi pobijedili Los Angeles Clipperse i plasirali se u petak u finalu play-ina, ali su u petak podbacili protiv Sunsa.