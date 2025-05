Oklahoma tijesnom pobjedom stigla na korak do naslova Zapada!

Podijeli :

AP Photo/Matt Krohn via Guliver

Košarkaši Oklahoma City Thundera pobjedom 128-126 na gostovanju u Minneapolisu poveli su s 3-1 u seriji na četiri pobjede i već za dva dana pred svojim navijačima mogu osvojiti naslov prvaka Zapadne konferencije i plasirati se u veliko NBA finale.

Prvo ime dvoboja bio je ovogodišnji dobitnik MVP nagrade za osnovni dio sezone Shai Gilgeous-Alexander koji je s 40 koševa ostvario osobni rekord u doigravanju, a imao je i 10 asistencija te devet skokova. No, ključno za pobjedu Thundera je bilo da nije bio usamljen.

Sjajnu napadačku utakmicu odigrao je Jalen Williams koji je pogodio šest trica iz devet pokušaja i postigao 34 poena, što je i njegov osobni rekord u doigravanju. Chet Holmgren je ubacio 21 koš i imao tri blokade.

Za razliku od treće utakmice u ovoj seriji, u kojoj su Timberwolvesi slavili s čak 42 razlike (143-101), u ovoj su ostali bez značajnijeg učinka svoja dva najistaknutija igrača. Obrana Thundera je Anthonyja Edwardsa limitirala na samo dva šuta iz igre u prvom poluvremenu, a Julius Randle ih je imao sedam u cijeloj utakmici i pogodio samo jedan. Edwards je završio sa 16 koševa i šutom 5/13, a Randle je ubacio pet poena.

No, u momčadi Chrisa Fincha istaknuli su se “epizodisti”, zahvaljujući kojima je Minnesota bila u igri za pobjedu sve do samog kraja. Nickeil Alexander-Walker, bratić najboljeg igrača suparničke momčadi, predvodio je strijelce Timberwolvesa s 23 koša pogodivši pet trica iz osam pokušaja, baš kao i Donte DiVincenzo koji je ubacio 21 poen. Jaden McDaniels je postigao 22 koša.

Osim dva kratkotrajna minimalna vodstva na početku utakmice, Minnesota je cijeli dvoboj provela pokušavajući dostići goste. Gosti su početkom drugog poluvremena došli do +11 (68-57) nakon trice Alexa Carusa, a to im je bila jedina dvoznamenkasta prednost. Minnesota se na 4:26 minuta do kraja treće četvrtine uspjela vratiti do izjednačenja (79-79), nakon trice DiVincenza, ali do potpunog preokreta domaći košarkaši nisu mogli.

Za to su podjednako krivi napad, ali i obrana Thundera, koja je Timberwolvese natjerala na čak 21 izgubljenu loptu.

Pobjednik je odlučen s crte za slobodna bacanja. Shai Gilgeous-Alexander je pogodio pet od šest, a četiri sekunde prije kraja je Anthony Edwards na 128-126 pokušao dati svojoj momčadi šansu promašenim bacanjem. No, prvi je na lopti bio Gilgeous-Alexander i bacio ju tako da potroši vrijeme. Minnesoti je ostao još jedan pokušaj s ubačajem iz “auta”, ali gosti su i to uspjeli osujetiti.

Momčad Marka Daigneaulta ispunila je obećanje nakon rezultatske katastrofe u trećoj utakmici i odigrala kao najbolja momčad lige.

To je Thunder dovelo na prag drugog velikog finala u klupskoj povijesti pod tim imenom, a petog ukupno, ako računamo i vrijeme dok je klub imao sjedište u Seattleu i nosio ime Supersonics.

Generacija predvođena Gilgeous-Alexanderom ulaskom u finale bi ponovila dostignuće iz sezone 2011./2012. kad su tada mladići Kevin Durant, Jamesa Harden i Russell Westbrook doveli Oklahoma City u veliko finale, ali izgubili borbu za naslov od Miami Heata.

Plasman u finale Thunder može izboriti već u noći sa srijede na četvrtak po srednjoeuropskom vremenu (2.30 sati). Aktualni MVP igrač osnovnog dijela sezone zna kako doći do tog cilja.

“Moramo igrati na obje strane terena, to je ono što nas krasi. Ako to učinimo, onda će sve biti u redu. Ako to ne učinimo, onda može postati gadno”, poručio je Shai Gilgeous-Alexander.