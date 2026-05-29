Ogroman udarac za Knickse: Slomio prst i propušta veliko NBA finale?

Centar New York Knicksa Mitchell Robinson slomio je mali prst desne ruke te je upitno hoći li moći nastupati za svoju momčad u finalu ovogodišnjeg doigravanja američke profesionalne košarkaške NBA lige koje će početi u srijedu.

Knicksi su se plasirali u svoje prvo finale nakon 27 godina svladavši u finalu istočne konferencije Cleveland Cavalierse sa 4:0 u pobjedama, a zadnji uspjeh ostvarili su u ponedjeljak svladavši Cavse sa 130:93 kao gosti. U toj je utakmici Robinson sudjelovao sa osam koševa i 10 skokova te nije jasno kada je došlo do ozljede.

U ovogodišnjem doigravanju Robinson, koji figurira kao prva zamjena za startnog centra Karl-Anthonyja Townsa, postiže prosječno 5.3 koševa uz 5.5 skokova za 14.2 minuta provedenih na terenu. Ima sjajan šut iz igre od 73.3 posto (28-38), ali i katastrofalan s linije slobodnih bacanja od 30.2 posto (13-43). Tijekom ligaškog dijela sezone postizao je 5.7 koševa uz 8.8 skokova.

Ako Robinson neće biti spreman, njegove minute bi u finalu mogao dobiti Ariel Hukporti, koji je ove sezone na prosjecima od 2.2 poena i 2.9 skokova.

New York će u finalu doigravanja igrati protiv prvaka Zapada koji će biti poznat za dva dana nakon što Oklahoma City Thunder i San Antonio Spursi odigraju odlučujuću sedmu utakmicu svoje serije.

