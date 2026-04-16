Odlične vijesti za Dončića: Dobio je žalbu i u igri je za MVP nagradu

xBrunoxxZanottox via Guliver Image

Luka Dončić propustio je dvije utakmice u prosincu kako bi otputovao u Sloveniju na rođenje svoje kćeri dobio je dobre vijesti u četvrtak vezano za kraj sezone.

Naime, Dončić je zbog tog poteza bio ispod granice od 65 utakmica koje treba odigrati kako bi bio u konkurenciji za NBA nagrade poput MVP-ja lige, All-NBA i sličnih nagrade. Slovenski košarkaš uložio je žalbu, a NBA liga to je i prihvatila te će Dončić biti u konkurenciji za velike nagrade u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta.

Dončiću je to mala utjeha trenutačno jer je ozlijedio zadnju ložu pa neće moći pomoći Los Angeles Lakersima u prvoj rundi doigravanja protiv Houston Rocketsa, barem dok se ne saznaju nove informacije oko njegovog stanja.

Tako klub iz Kalifornije neće moći računati na igrača koji zabija 33.5 poena po utakmici (najviše u ligi), hvata 7,7 skokova te dijeli 8,3 asistencije po susretu.

Dobre vijesti došle su i za Cadea Cunninghama koji će također biti u konkurenciji za nagrade. Njegova žalba prihvaćena jer je zbog ozljede pluća propustio posljednjih nekoliko utakmica. Njegovi Detroit Pistonsi osvojili su prvo mjesto Istočne konferencije te čekaju završetak play-in. Pistonsi će u prvoj rundi imati prednost domaćeg parketa protiv pobjednika susreta između Orlando Magica i Charlotte Hornetsa.

