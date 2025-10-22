Od Kumova do double-headera: Kronika jednog fanatika

Podijeli :

AP Photo/Nate Billings via Guliver

Vlak kreće u 23 sata. Od trenutka kad sam se probudio, oko 6 ujutro, osjećao sam onu poznatu pozitivnu nervozu. Počinje NBA. Ali prvo — posao.

Basket Mušketiri ulaze u sedmu sezonu. Marin Mrduljaš aka Babo i ja — tandem bez greške. Šest godina snimanja, nula komplikacija. Kemija. Zajednička strast prema košarci, svaki na svoj način. Gost: Boris Džidić. Klasik. Posao odrađen.

Slijedi obrada emisije. Montaža. Dečki iz montaže briljiraju — kombinacija mladih i iskusnih, radna atmosfera, malo zaje…cije, taman koliko treba. Najbolja ekipa otkad sam na Sport Klubu.

Montaža, ručak, lebronovitis

Posao gotov, slijedi mentalna priprema za noćni prijenos. Rutina je sveta: vlak, dolazak u redakciju, priprema, eter. Ali prije toga — fizičko-mentalni warm-up.

Ipak, da bi dočekao taj trenutak, bilo je potrebno proći određene fizičko-mentalne pripreme. Skuhati ručak, odraditi poslijepodnevno istezanje da me ne bi uhvatio ‘lebronovitis’, pa ispuštanje pare (ne pitajte), meditacija, šetnja, lagana večera i trenutak polaska. Doduše, uspio sam u cijeli proces ubaciti i dvije epizode treće sezone Jacka Ryana. Odnedavno sam uzeo pretplatu na Prime Video. Strašna stvar. But, I digress…

Put na posao i Kumovi

Ah da…put na posao. Stigao oko 23:20, a u redakciji kolege s weba odrađuju mukotrpan posao. Ipak, bila je večer Lige prvaka. Nije lako. Pitali su me zašto sam došao toliko ranije s obzirom na to da mi je utakmica počinjala dva sata kasnije, pa sam pojasnio situaciju. Da, bio sam uzbuđen zbog početka sezone, ali bio sam iskren, vlak je bio važniji.

Prošetao sam hodnikom do kabine broj 5 koja će kasnije te noći ugostiti moju malenkost i kolegu Brunu Roglića u našem prvom zajedničkom prijenosu. Međutim, na putu prema kabini, na trenutak sam zastao, vratio se nekoliko koraka unazad i provirio u kabinu broj 2. Babo binge-a ‘Kumove‘, pa ‘U dobru i zlu’. Legenda.

Babo je radnik, fanatik, čovjek o čijem se životu jednog dana mora snimiti dokumentarac. Dnevne vijesti, Cibona vs Dijon, serije, pa NBA double-header. I sve to s osmijehom.

Bruno, Ivan, hype i NBA romantika

U međuvremenu stigao je Bruno, dogovorili smo prijenos. Jedan od mlađih članova redakcije poput Ivana Klarića koji će kasnije raditi Warriorse i Lakerse. Dečki su NBA fanatici poput mene, iako neću reći da ‘njih vidim u sebi’, shvatio sam da je to…just weird.

Uskoro se pridružuje Ivan Klarić — nabrijan kao cheerleadersica. Hype je stvaran. NBA sezona kreće.

Volim ući u kabinu sat vremena ranije, uhvatiti feed zagrijavanja. Romantika. Nostalgija. Početak.

Mi — Bruno, Ivan, Babo, ja — kao da smo istih godina. Duhom mladi. Dok drugi partijaju u tri ujutro, mi živimo košarku. Kakav život. Kakva radost. Kakva satisfakcija.

Dva produžetka, tri i pol sata, jedan vlak

Utakmica: spektakl. Dva produžetka, trajanje — tri i pol sata. Osjećaj — kao da je prošlo sat vremena. Završavamo u 5 ujutro. Ulazim u prvi vlak, pozdravljam konduktera koji me već prepoznaje i gospođu koja svakog jutro odlazi na tržnicu prodavati domaći sir. Nismo se dugo vidjeli. Bio sam sretan.

